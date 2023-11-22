العمارة الشعبية المصرية، معرض فني وندوة بمركز الهناجر للفنون
ينظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة معرض "العمارة الشعبية رؤى ومسيرة للمعماري عصام صفي الدين"، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، حيث ويستمر حتى 30 من الشهر نفسه.
العمارة الشعبية
ويقام على هامش المعرض ندوة عن مفهوم العمارة الشعبية وأنواعها، تناقش تأثير البيئة علي العمارة في "الأقصر وأسوان وسيوة ورشيد"، وكيفية انعكاس التراث غير المادي للمجتمع وثقافته علي هذا النوع من العمارة.
المعماري عصام صفي الدين
و تأتي الندوة بحضور المعماري عصام صفي الدين رائد ومؤسس علم العمارة الشعبية، ودكتور حاتم الطويل أستاذة العمارة والتصمييم العمراني، ودكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة لشئون التراث غير المادي.
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