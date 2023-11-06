الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

افتتاح ملتقى القاهرة للرسوم المتحركة بمركز الهناجر للفنون، الأربعاء

بوستر ملتقى القاهرة
بوستر ملتقى القاهرة للرسوم المتحركة، فيتو

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الدورة الرابعة عشرة، من ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر الجاري، حيث ترأسه الدكتورة رشيدة الشافعي. 

افتتاح ملتقى القاهرة للرسوم المتحركة 

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الملتقى بافتتاح معرض فني لأعمال الرسوم المتحركة فى السادسة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 8 نوفمبر الجاري بمركز الهناجر للفنون.

و من المقرر أن يشارك فى المسابقة الرسمية للملتقى هذا العام حوالى 90 فيلما أجنبيا وعربيا من إجمالي 170 فيلما من مختلف الجهات المنتجة لأفلام الرسوم المتحركة من دول عربية وأفريقية وأجنبية منها: "مصر - الإمارات العربية المتحدة - هونج كونج – الجزائر - المملكة المتحدة – الهند – الأرجنتين - الولايات المتحدة الأمريكية – ايطاليا-أذربيجان – فنزويلا – اليابان – بلجيكا – فرنسا – المغرب – البرازيل – المانيا – هولندا – الكاميرون -المملكة العربية السعودية – النرويج – كندا – سويسرا – بولندا – الصين – رومانيا – البرتغال – كولومبيا - كوريا – كرواتيا". 

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ملتقى القاهرة للرسوم المتحركة 

ويكرم الملتقى فى هذا العام كلا من: "الفنان التشكيلى الكبير سامي رافع – فنان التحريك الكبير حسام مهيب - الفنانة القديرة سلوى محمد على –الفنان سامح الشرقاوى– فنان الخدع محمد طنطاوى".

كما سيعلن الملتقى عن منحة مقدمة من صندوق التنمية الثقافية وقدرها 50,000 جنيه لإنتاج فيلم رسوم متحركة قصير. 

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