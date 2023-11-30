الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مصرع وإصابة 8 عمال في حادث تصادم ميكروباص بتروسيكل ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

لقى عامل مصرعه، وأصيب 7 أشخاص آخرين، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بمدخل مدينة ناصر شمال بني سويف، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بمدخل مدينة ناصر بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة.

Advertisements

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعى محمد علي محمود 33 سنة، عامل وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون وهم سليمان عبيد حامد 25 سنة، عامل مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد شعبان سيد 23 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وعبد السلام سيد حافظ 31 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسري، وعمر سيد عبد السلام 31 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وشعبان رجب 25 سنة.  مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة، وجوده سيد عبد الحميد 28 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد جمال محمد رفض النقل وتم أخذ إقرار عليه.

وجرى نقل المصابين إلي مستشفي بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازم.

كتمت أنفاسه فى إناء مياه، إحالة قاتلة طفلها لمحكمة الجنايات ببني سويف

تشييع جثماني شابين دهسهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف اسعاف بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

كتمت أنفاسه فى إناء مياه، إحالة قاتلة طفلها لمحكمة الجنايات ببني سويف

إصابة عامل في حريق مزرعة دواجن بشرق النيل ببني سويف

بدء توزيع المقبولين فى المرحلة الأولى بمسابقة الـ30 ألف معلم ببني سويف

نقل مُدرس لاستخدامه العقاب البدني وإحالة إدارة مدرسة للتحقيق في بني سويف

تشييع جثماني شابين دهسهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد ببني سويف

إصابة 6 شباب في حادثي تصادم 4 دراجات بخارية ببني سويف

في أقل من 24 ساعة، مصرع 3 شباب على شريط السكة الحديد ببني سويف

مصرع شابين دهسهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد ببني سويف

الأكثر قراءة

أمال ماهر تثير الجدل بعد شائعات زواجها من رجل أعمال إماراتي (فيديو)

اعترافات مثيرة للمذيعة إنجي حمادة بعد اتهامها بنشر محتويات غير أخلاقية

شاهد، الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة على باب الطائرة بعد وصوله قطر، والسبب غريب (فيديو)

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق في الجيزة

زاك سنايدر يكشف عن إصابته بالفزع لرؤية آمبر هيرد

إسرائيل تعلن شرطا وحيدا لتمديد الهدنة في غزة

بشارة واكيم، ضحى بمهنة العظماء بسبب الفن، "شنبه" وراء طرده من البيت، ومات كمدا بسبب تعليقات الجمهور

موعد النطق بالحكم في قضية الممثل جوناثان ميجورز

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 1-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 1-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 1-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 1-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المصري

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق في الجيزة

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 30-11-2023 بالأسواق

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية