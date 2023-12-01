الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سوار الغيني في الكونفدرالية

الزمالك، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات، بعد الفوز على مودرن فيوتشر في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز بهدفين دون مقابل.

ويعقد في الواحدة ظهر غد السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاتفاق على زي الفريقين في اللقاء وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب أفريقي أبو نجيل توم.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك فاز على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل، في إطار مباريات الجولة الأولى لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مؤتمر معتمد جمال

ويعقد في الثامنة مساء غد السبت باستاد السلام المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الرابعة والنصف عصر الغد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة بطل غينيا.

وسيقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني في الثامنة والنصف مساء الغد، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي في التاسعة مساءً باستاد السلام.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، مواجهة نظيره سوار الغيني يوم الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني

تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

وتنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

الزمالك وسوار الغيني

ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.