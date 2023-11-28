بن غفير يطالب نتنياهو باستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة وسحق حماس

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، إلي استئناف العدوان علي غزة وسحق حركة حماس – علي حد تعبيره-.

استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة



وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية فإن بن غفير زعم أن المقاومة الفلسطينية انتهكت الهدنة، مشيرة إلي أن الوزير الإسرائيلي دعا نتنياهو إلى العودة للقتال في غزة.

في أعقاب زعم دولة الاحتلال تفجير ثلاث عبوات ناسفة بالقرب من قوات جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة"، دعا إيتمار بن غفير، نتنياهو، إلى "عدم احتواء تفجير العبوات الناسفة التي استهدفت جنودنا، وإصدار أمر للجيش الإسرائيلي بسحق حماس بالقوة مرة أخرى".

ووفقا لبن غفير، "يجب ألا ننتظر مقتل مقاتلينا، لا سمح الله، يجب أن نعود إلى العمل وفقا لهدف الحرب..التدمير الكامل لحماس".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الساعة الماضية، تم تفجير 3 عبوات ناسفة بالقرب من قواته في موقعين مختلفين شمال قطاع غزة، معتبرا أنه انتهاك للهدنة من طرف حركة "حماس".

في حين أكد المتحدث باسم كتائب القسام أن القوات الإسرائيلية اخترقت اليوم الهدنة في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اشتباكات بين الجانبين.

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تهديدات تل أبيب باستئناف العدوان علي غزة



وكشف القيادي في حركة حماس أسامة حمدان مساء اليوم الثلاثاء، عن أن التهديدات الإسرائيلية بشأن استئناف الحرب "كلام فارغ" وتأتي في إطار الاستهلاك الداخلي.



وأكد القيادي في حماس أسامة حمدان أن اعتراف الاحتلال بعدد جنوده القتلى والجرحى لا يكشف الحقيقة المروعة، مضيفا: "خسائر العدو ستتعاظم في الأيام المقبلة".



وتابع القيادي في حماس أسامة حمدان: "أقدام جيش الاحتلال لم تطأ 80% من أرض غزة ولن يحدث ذلك".



اتفاق الهدنة في قطاع غزة



وأمس، شكر جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، مصر على الدور الرئيسي الذي لعبته في تحقيق هذا اتفاق الهدنة في غزة.



وكتب بوريل على إكس: تبادلت الحديث مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وقد أعربت عن دعمنا لتحقيق تمديد الهدنة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج عن المزيد من الرهائن.



وفي وقت سابق من اليوم، طالب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني الدولي، مشددا على أنها لن تتمكن من العيش في سلام إلا بحل الدولتين.



وقال بوريل: "تصعيد الصراع في الشرق الأوسط يهدد الجميع، والرأي العالمي يتفق مع ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة



مضيفا: "لا يمكن استمرار سيطرة حماس على غزة بعد أن أضرت الشعب الفلسطيني، ولا يجب أن يدفع الشعب ثمن ممارساتها".



حماس تعلن الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية ليومين



ومساء أمس، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة.



كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة.



وقالت: إنها تأمل في أن تفضي الهدنة الإنسانية في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار داخل القطاع.

وأكدت الخارجية القطرية: "هناك رسائل من الطرفين لتمديد الهدنة في قطاع غزة، والجهود مستمرة لتمديد الهدنة ليومين إضافيين لإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن والأسرى".

