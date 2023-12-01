أحمد داود يعلن انطلاق تصوير فيلم الهوى سلطان
كشف الفنان أحمد داود عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" عن انطلاق تصوير فيلمه الجديد "الهوى سلطان" والذي يشاركه بطولته الفنانة منة شلبي.
انطلاق تصوير فيلم الهوى سلطان
ونشر أحمد داود صورة من كواليس انطلاق تصوير الفيلم عبر خاصية الإستوري وعلق عليها قائلا: "بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله".
قصة فيلم الهوى سلطان
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي.
أبطال فيلم الهوى سلطان
وفيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته كل من: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.
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