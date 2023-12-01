في ذكرى رحيله، قصة نقل جسد الأنبا يحنس إلى دير السريان

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نقل جسد القديس الأنبا يحنس كاما من ديره إلى دير السريان.

ذكرى نقل جسد القديس الأنبا يحنس

سنة 1232 للشهداء ( 1515م ) تم نقل جسد القديس العظيم الأنبا يحنس كاما القس ( وقد وُجِدَ هذا الخبر في حاشية بمخطوطة سنكسار جزء أول بمكتبة دير البرموس العامر تحت رقم 6 / 221.) من ديره الكائن ببِركة الأديرة والتي تبعد عن دير القديس الأنبا بيشوي بحوالي ثلاثة كيلومترات إلى ناحية الجنوب الشرقي وكان يوجد بها دير القديس العظيم الأنبا يحنس القصير وهو أكبرها، ودير القديس العظيم الأنبا يحنس كاما القس، ودير الحَبَش، ودير الأرمن، وكذلك جبّانة ( طافوس ) الآباء الرهبان.

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وقد تخرَّبت هذه الأديرة في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر بسبب تناقص عدد رهبانها جدًا وهجوم النمل الأبيض على أخشابها، وعدم مقدرة الرهبان القليلين جدًا والفقراء جدًا على تجديدها. ومازالت أطلال هذه الأديرة باقية وظاهرة حتى الآن.

جاء ما تبقَّى من رهبان دير الأنبا يحنس كاما إلى دير السيدة العذراء ( السريان ) ومعهم رفات أبيهم الأنبا يحنس كاما في أنبوبة خشبية ووضعوه في مقصورة بالدير، ومعهم كذلك الحجر الرخامي المدون عليه باللغة القبطية تاريخ نياحة هذا القديس 25 كيهك سنة 575 للشهداء ( 859م ) وثبّتوه في حائط الخورس الأول بكنيسة السيدة العذراء السريان ومازال موجودًا بها للآن.

صانع العجائب، قصة القديس غريغوريوس العجائبى

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس غريغوريوس العجائبى.

قصة القديس غريغوريوس العجائبى

تنيَّح القديس غريغوريوس المعروف بصانع العجائب أسقف قيصرية الجديدة، سنة 270م، ووُلِدَ هذا القديس في مدينة قيصرية الجديدة سنة 213م وكان اسمه ثيئودورس من أبوين وثنيين غنيين.

وتعلم القديس غريغوريوس العجائبي منذ صغره الحكمة والفلسفة. مضى إلى أثينا ودرس العلوم اليونانية واللاتينية ثم ذهب إلى قيصرية فلسطين، وتقابل هناك مع العلامة أوريجانوس، حيث درس على يده الفلسفة المسيحية واللاهوت وتفسير الكتب المقدسة.