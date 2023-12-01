الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

خطف صاحب شركة داخل توك توك في بولاق الدكرور

مديرية أمن الجيزة،
مديرية أمن الجيزة، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين باختطاف صاحب شركة بسبب خلافات مالية في بولاق الدكرور.

 

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تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص بمشاهدته لـ(3 أشخاص مجهولين) يستقلون مركبة "توك توك" يقومون باصطحاب شخص عنوة داخل المركبة والانصراف مسرعين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المختطف (مالك شركة توريدات – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية – له معلومات جنائية)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (سائق "توك توك"، مندوب مبيعات، عامل – مقيمين بمحافظة الجيزة).

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ومركبة "توك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقر مندوب المبيعات بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، فقام بالاستعانة بالمتهمين لارتكاب الواقعة واصطحبوه لشقة سكنية ملك أحدهم مُستقلين مركبة "التوك توك"، واحتجازه بداخلها وتعدى أحدهم عليه بالضرب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع الأمن العام قسم شرطة بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة

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