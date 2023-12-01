الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

فتح باب التسجيل للمشاركة في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

الدكتور سامح مهران،
الدكتور سامح مهران، فيتو

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران عن فتح باب تسجيل أمام الأعمال المشاركة في دورته الحادية والثلاثين، وذلك بدءا من اليوم 1 ديسمبر 2023، وتحدد أخر موعد لتلقي المشاركات يوم 15 مارس 2024.

وتقام الدورة 31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2024، على مسارح القاهرة، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.
وطرح المهرجان عبر موقعه الرسمي استمارة مشاركة الفرق العربية والمصرية والأجنبية. 

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مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو "مهرجان تنافسي" تنظمه وزارة الثقافة سنويًا، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال فنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي.

 ويعد أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

وزيرة الثقافة تجدد الثقة في اللجنة العليا لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

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مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي المسرح التجريبي الدكتور سامح مهران القاهرة للمسرح التجريبي

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