الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة تجدد الثقة في اللجنة العليا لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

الدكتور سامح مهران،
الدكتور سامح مهران، فيتو

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، قرارًا بتجديد الثقة في اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين.

اللجنة العليا لمهرجان المسرح التجريبي 

وتضم اللجنة كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي، المستشار محمد عبد السلام، وأمانة كل من: منى عابدين وريهام أحمد وعماد عبد البصير. 

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رئيس مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

وقدم رئيس المهرجان، الدكتور سامح مهران، الشكر لوزيرة الثقافة على ثقتها الكبيرة بتوليه رئاسة المهرجان مُجددًا، معربًا عن تطلعاته إزاء تنظيم دورة مميزة تليق بعراقة المهرجان وقيمته الدُولية.

وأكد أن تلك الدورة ستكون احتفالية كبيرة بالتاريخ الطويل للمهرجان على مدار دوراته الـ 30 الماضية، وهو ما يمثل تحديًا من نوع خاص، سيكون حافزًا لفريق عمل «التجريبي»، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا بدأت على الفور الاستعداد للدورة المقبلة، ووضع خطة وبرنامج لخروجها بشكل مميز، لتقديم كل ما يُضيف زخمًا وثراءً لمكانة المهرجان على صعيد التنوع المسرحي في العروض المشاركة، بما يليق بمكانة مصر وريادتها الثقافية والفنية إقليميًا ودُوليًا.

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

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مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي القاهرة للمسرح التجريبي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مهرجان المسرح التجريبي

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