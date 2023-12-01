القبض على شخص بحوزته مخدرات ثمنها 10 ملايين جنيه في المرج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالمرج قدرت قيمتها المالية بأكثر من 10 ملايين جنيه.

القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات ثمنها 10 ملايين جنيه في المرج.



رصدت أجهزة الأمن نشاط (عنصر إجرامي، له معلومات جنائية) تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "شابو" وزنت 5 كيلو جرام - كمية لمخدر البودر "الحشيش الصناعى" وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبالغ مالية – ميزان حساس) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة نشاطه الإجرامى.

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وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (10,100,000 جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.