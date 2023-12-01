الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط 5 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالعاصمة

ضبط 5 تشكيلات عصابية،
ضبط 5 تشكيلات عصابية، فيتو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالعاصمة.

 

 

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال استقلالهم مركبة (تروسيكل"بدون لوحات معدنية") وبحوزتهم (باب حديدي – غطاء بالوعة حديدى – عتلة، أجنة حديدية).

 

 وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة بالوعات الصرف الصحى بأسلوب "الخلع" باستخدام الأدوات حيازتهم وأقروا بسرقة الباب الحديدى من إحدى العقارات بدائرة القسم، وأنهم كانوا فى سبيلهم للتصرف فى المضبوطات لدى (أحد تجار الخردة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه وعثُر بداخل المخزن ملكه على غطاء بالوعة أخرى اعترف بشرائها من المتهمين المضبوطين وعلمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة.

 ضبط (خفير خصوصى – مقيم بمحافظة القاهرة) بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامه بسرقة أجزاء حديدية من أبراج الضغط العالى بدائرة القسم وبحوزته (كمية من القطع الحديدية من متحصلات الواقعة - مجموعة من الأدوات المستخدمة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة مستخدمًا الأدوات المضبوطة.

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 ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزة أحدهما (مبلغ مالى"عملة أجنبية").

 

وبفحص السيارة تبين قيامهم بتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بها، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما باستدراج راغبى شراء العملة الأجنبية بالسوق السوداء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والاستيلاء على أموالهم بأسلوب "المغافلة"، وأضافا بقيامهما بتغيير اللوحات المعدنية للحيلولة دون ضبطهما.

ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – من بينهم عميل سيئ النية) لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"..وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- هاتفى محمول "من متحصلات نشاطهم"- سيارة "يستخدمونها فى مزاولة نشاطهم الإجرامى").

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

 ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج) حال محاولتهم ارتكاب واقعة سرقة إطار إحدى السيارات.. وبحوزتهم (كوريك - مفتاح عجل).

 

 وبمواجهتهم اعترفوا بمزولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك" وارتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم "سيئي النية" (3 أشخاص) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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