الأمن العام يضبط 50 قطعة سلاح ناري و25 قضية مخدرات في أسوان وأسيوط ودمياط

يواصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.



مديرية أمن أسيوط

وتم ضبط (46) قضية سلاح ناري عبارة عن (15 بندقية آلية- 21 بندقية خرطوش- 2 طبنجة- 34 فردا محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (46 متهما لـ 32 منهم معلومات جنائية")



كما تم ضبط (15) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (17 متهم لـ 14 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (616) حكما قضائيا متنوعا.



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مديرية أمن أسوان

وتم ضبط (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية).



وتم ضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) وتنفيذ (687) حكما قضائيا متنوعا.



مديرية أمن دمياط

كما تم ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش–12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.