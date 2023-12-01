عيد ميلاد يحيى خليل، رائد موسيقى الجاز في مصر

يحيى خليل، يحتفل الموسيقار ورائد موسيقى الجاز في مصر يحيى خليل اليوم ١ ديسمبر بعيد ميلاده الثمانين، وهو أحد أبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي، ويعتبر يحيى خليل مؤسسة موسيقية قائمة بذاتها ويثبت ذلك يوميًا في ظل النجاح المتواصل الذي وصل إليه ولا يزال يحققه.

حكاية يحيى خليل مع الموسيقى

ويحيى خليل هو موسيقي مصري، كان عاشقًا للموسيقى منذ نعومة أظفاره ففى الرابعة من عمره كان يحرص على العزف على كل ما يصادفه ويقع تحت يديه من مقاعد وطاولات وأدوات مطبخ، ويصنع من طرقه عليها أصواتًا جميلة، أي أن الموسيقى كانت صديقته ورفيقته منذ أن كان طفلًا وتواصلت قصة العشق حتى يومنا هذا.

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نشأة أول فرقة جاز في مصر على يد يحيى خليل

وفي الرابعة عشرة من عمره قام بتكوين أول فرقة لعزف موسيقى الجاز فى تاريخ مصر، ولقد أطلق عليها اسم "كايرو جاز كوارتيت"، أى رباعى القاهرة لموسيقى الجاز، وهى الفرقة التى أعتبر العديد من الذين عاصروا نشأتها، أنها كانت الفرقة الملهمة لكل الفرق الموسيقية التى كانت وما زالت تعمل وتعزف حاليًا فى مصر.

وفى عام 1966 وحينما كان يحيى خليل فى العشرين من عمره، قرر يحيى خليل أن يسافر للدراسة فى أمريكا، لكى يلتقى فى رحلته الى هناك، بعدد من الموسيقيين الأمريكيين الكبار، فقام بالتعلم منهم وحرص على العزف معهم، وهم الفنانين الذين كان يحرص يحيى خليل على سماعهم فى مصر من خلال برنامج "نادى الجاز"فى محطة “صوت أمريكا”.

وهناك في أمريكا مكث يحيى خليل أكثر من ١٥ عامًا، وهناك تألق أيضًا كعازف على آلة الدرامز مع عدد من الفرق الأمريكية، كما التحق يحيى في أمريكا بمعهد "روى ناب" للجاز لمدة خمس سنوات وهناك تتلمذ فيها على يد عازف آلات البركشن " روى ناب" الذى كان معلمًا وملهمًا للعديد من أشهر عازفي الجاز حول العالم.

مرحلة العودة إلى أرض الوطن

عاد يحيى خليل إلى مصر فى عام 1979، وكون فرقته الموسيقية الجديدة، والتي جمعت مجموعة من المواهب الموسيقية التى اجتمعت معا لأول مرة حينها في عمل يجمع بينهم، على رأسهم عمر خورشيد وعزت أبو عوف وفتحي سلامة وعمر خيرت الذي كان معهم كضيف شرف، وبعد ذلك عمل مع بعض الشركات كمخرج موسيقى وصانع للنجوم، ولقد قدم يحيى خليل مع الفنان محمد منير أربعة ألبومات وهي شبابيك وبرىء واتكلمي ووسط الدايرة، وبعد افتتاح دار الأوبرا الجديدة كان يحيى خليل من اوائل الفنانين الذين قدموا حفلات على مسارحها.

يحيى خليل وحكاوي القهاوي

قدم يحيى خليل برنامج تليفزيوني يحمل اسم عالم الجاز لسنوات طويلة على القناة الثانية بالتلفزيون المصري، وعلى شبكة البرنامج الثقافي، وقدم أيضًا موسيقى برنامج حكاوي القهاوي، والتي حظيت بنجاح وشهرة واسعة، وبالرغم من النجاح المتواصل لا تزال هناك أحلام متعددة ليحيى خليل تتعلق بعالم الموسيقى.

مواصلة تقديم الموسيقى بحب حتى اليوم

لا يزال يحيى خليل رغم مرور السنوات بقلب شاب صغير عاشق للموسيقى ولا يزال يقدم إبداعاته حتى اليوم، فسوف يقدم حفلًا بالأوبرا يوم ١٥ ديسمبر الجاري وسيقدم خلالها باقة من أشهر أعماله التي تتميز بشكلها الفني المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز.