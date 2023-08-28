الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

اليوم، حفل موسيقي لفريق "حافظ وبستان" بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

فريق حافظ وبستان،
فريق "حافظ وبستان"، فيتو

يشهد المسرح المكشوف لمكتبة الإسكندرية حفلا موسيقيا لفريق "حافظ وبستان"، وذلك اليوم الاثنين، في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرين بمكتبة الإسكندرية.

يُعد فريق "حافظ وبستان" مشروعا موسيقيا للزوجين الشغوفين بالموسيقى والفنون؛ بستان وأحمد حافظ، وتعتبر معظم أغانيهم مستوحاة من خلفيتهم الفنية وأصلهم السكندري.

تعتبر بستان مجدي مغنية وفنانة تشكيلية عملت لفترة بمجال التدريس، كما يُعد أحمد حافظ موسيقيا وملحنا وخزافا، وعضوا مؤسسا بفرقة "مسار إجباري"، له إسهام في إعادة إحياء حركة الفرق الموسيقية بمصر، كما عمل لسنوات قيمًا لمعارض الفنون التشكيلية بمكتبة الإسكندرية.

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 فريق موسيقي من الموسيقيين السكندريين

ويقدم "حافظ وبستان" أغانيهما الخاصة بمصاحبة فريق موسيقي من الموسيقيين السكندريين المتميزين، هم: عمر عقل؛ عازف الكمان، ويوسف شمس؛ عازف الجيتار، وعمر عبده؛ عازف البيانو، وتوفيق خالد؛ عازف الدرامز، بالإضافة لابنتهم ندى؛ غناء وعزف بيانو.

ومن أبرز أغاني الفريق "شيء لطيف" كلمات أحمد حافظ، "بنتواعد" كلمات خالد دياب، "ياللي طاير" و"في أي مكان" و"مشوار" من كلمات الشاعرة آمار مصطفى، وأغنية "مشوار"، وهي جزء من القصيدة التي لحن منها الفنان هاني الدقاق أغنية "نهايات الحكاوي" لفريق “مسار إجباري”.

أغنية "بكلمة"

 كما شاركت بستان مجدي فريق زوجها أحمد حافظ "مسار إجباري" بالغناء في أغنية "بكلمة" تتر مسلسل الهرشة السابعة، كلمات آمار مصطفى وألحان هاني الدقاق.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023.

 وتستضيف خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا.

 كما يدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين.

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المسرح المكشوف لمكتبة الإسكندرية مهرجان الصيف الدولي العشرين بمكتبة الإسكندرية فريق حافظ وبستان فرقة مسار إجباري حركة الفرق الموسيقية أحمد حافظ بستان مجدي

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