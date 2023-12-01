الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

الحب سر الله في الوجود

مما قد لا يعرفه البعض أن الأصل في العلاقة بين الله تعالى وعبادة الحب. فمن المعلوم أنه عز وجل ليس له أدنى علة ولا عوز ولا إحتياج لعباده وخلقه لا فيما خلق وأوجد ولا فيما أمر ونهى ولا فيما قضى وقدر. فالله تعالى موجود بذاته وهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، كان الله ولا شيء معه.  

 

وهو القائم بذاته سبحانه. الغني بذاته عن من سواه وهو تعالى في تمام الاستغناء عن جميع خلقه وكل العباد والخلق مفتقرين ومعوزين إليه سبحانه وتعالى. وهو جل جلاله القائل "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ". 

Advertisements

 

والقائل أيضا سبحانه في الحديث القدسي "يا عبادي إنكم لا تملكون نفعي فتنفعوني ولا تملكون ضري فتضروني". والخلائق كلها لا يملكون جلب النفع لأنفسهم بأنفسهم ولا دفع الضر عن أنفسهم بأنفسهم. إذ أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

 

وتأكيدا لذلك قوله عز وجل  في الحديث القدسي "يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على قلب أتقى رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على قلب أفجر رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني في صعيد نفس واحد وأعطيت كل سائل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما يأخذ المخيط من البحر". 

المستحق للحب الأكبر

هذا والله تعالى حينما أعلن مراده الأول والذي انبثقت على أثره كل المرادات الإلهية. مراده من خلق خلقه أشار سبحانه وتعالى إلى الحب حيث قال تعالى في الحديث القدسي "كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني". 

 

ولننتبه هنا إلى قوله سبحانه فأحببت. فكلمة أحببت فيها إشارة إلى أنه تعالى محب بذاته لذاته سبحانه فأراد أن يجلي ذلك الحب فشرع سبحانه في خلق الخلق حتى يظهر محبته تعالى لذاته من خلال عباده وخلقه.. 
 

ثم أنه تبارك وتعالى قد جعل الحب هو الأساس في عبادته وطاعته عز وجل حيث يقول تعالى "قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ". هذا ومن مظاهر محبة الله عز وجل للعباد أنه تعالى قد شملهم بعطفه ورحمته فبسط لهم يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. 

 

وأنه تعالى قد كتب على نفسه الرحمة. وأنه سبحانه يستر ويغفر ويتوب ويعفو عن المسيئين من خلقه ولا يعاجلهم بالعقوبة وأنهم يصيبهم بالابتلاء حتى يطهرهم من الذنوب والخطايا. ومن محبته لعباده وخلقه أنه تعالى أرشدهم إلى سبيل السعادة والآخرة وحينما كلفهم بالعبادة أنزل إليهم المناهج والرسالات وبعث إليهم الرسل عليهم السلام. ورضي لعباده الإيمان وحببه وزينه في القلوب.

 

وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وما كان ذلك إلا محبة منه سبحانه لهم. ومن مظاهر محبته تعالى لعباده أيضا. أنه عز وجل لم يقنطهم من رحمته مهما بلغت ذنوبهم ومعاصيهم ثم أنه تعالى فتح لهم باب التوبة والإنابة وتكرم على المسئ التائب بتبديل سيئاته بالحسنات. 

 

هذا ولا قيمة لعبادة عابد ولطاعة مطيع إن لم تكن عبادته وطاعته بدافع الحب الخالص له تعالى ولذا لم يكره سبحانه أحد من خلقه على الإيمان وعلى طاعته.يقول سبحانه "فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ"، ويقول تعالى "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ". 

 

ولقد كان من عطفه جل جلاله على عباده وحنوه عليهم أن دعاهم إلى محبته وهو الغني عنهم حيث قال عز وجل في الحديث القدسي “عبدي إني لك محبا فبحقي عليك كن لي محبا. عبدي كنت لك من قبل أن تكن فكن لي بعدما كنت أكن لك على الدوام”. 

 

فضل الله وجحود البشر

نعيب زماننا والعيب فينا

 

هذا والله تعالى هو المستحق للحب الأكبر فهو سبحانه المتفضل على العباد بنعمة الخلق والإيجاد وهو الذي منه وبه النعم والإمداد "وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ" ثم أنه الذي إليه المآل والمرجع والذي بيده سبحانه الحساب. اللهم ارزقنا محبتك وتكرم علينا بوصلك وقربك.

الرسالات الحب الحب الأكبر الشيخ رمضان البيه الداعية والكاتب الإسلامي فيتو بوابة فيتو الحب الالهي

مواد متعلقة

لا تلوموا الغرب بل لوموا أنفسكم

حول القمة العربية الإسلامية

سر شقاء البشرية

حقائق ومعارف

مصر حاربت ومازالت تحارب

الأكثر قراءة

محلل تركي يكشف مخطط الاحتلال الإسرائيلي الجديد لتهجير أهل غزة لمصر

تفاصيل القبض على طبيب بيطري لاستقطاب الشواذ في الدقهلية

صرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية لشهر ديسمبر

روسيا تكشف خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم المضاد

المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في سماء غزة

بعد القبض على عدد من الراقصات.. القوانين الحاكمة للرقص الشرقي في مصر.. هذه أبرز مواصفات بدلة الرقص.. والحصول على الرخصة «ضرورة»

كرة اليد، موعد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك بالإمارات

حماس: جاهزون لصفقة الكل مقابل الكل

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب أسنان الأرنب، طفل يطالب بتغيير "إيموجي" التلميذ المجتهد

دراسة حديثة: السوشيال ميديا خطر على المراهقين، تدفعهم إلى تعاطي المخدرات

أبحاث علمية تكشف حقيقة سقوط نيزك على سيارة في فرنسا (فيديو)

توقعات الأبراج، حظك السبت 2-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد استئناف الحرب على غزة.. منشورات الاحتلال تطالب السكان بالنزوح إلى رفح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكرة في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من الأزمات والمشكلات النفسية

خالد الجندى: حلف اليمين يكون على نية المستحلف وليس الحالف

الإفتاء تكشف الفرق بين الغبطة والحسد

المزيد
الجريدة الرسمية