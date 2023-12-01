فلسطينيون يودعون شهـداءهم جراء غارات الاحتلال المتواصلة على رفح الفلسطينية (فيديو)

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الجمعة، مشاهد مؤلمة للحظة للحظة سقوط شهداء فلسطينيين جراء شن جيش الاحتلال غارات عنيفة على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة .

غارات إسرائيلي مكثفة على قطاع غزة



وفي الساعات الأولى من استئناف العدوان على غزة شن طيران الاحتلال أكثر من 200 غارة جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 32 فلسطينيا.

ألقت الطائرات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، منشورات تحذيرية جنوب قطاع غزة، حذرت فيها السكان من أن منطقة خانيونس منطقة قتال خطيرة، ودعتهم إلى التوجه إلى الملاجئ في رفح الفلسطينية.

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#شاهد مواطنون يودعون شهــدائهم الذين ارتقوا في غارات الاحتلال المتواصلة على رفح جنوب القطاع.#GazaHolocaust #هولوكوست_غزة pic.twitter.com/U9HucZLuJc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 1, 2023

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن حركة حماس، لم توافق على إطلاق سراح المزيد من الرهائن في انتهاك لشروط الهدنة، وأن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال.

وادعى مكتب نتنياهو في بيان أن حركة حماس لم تطلق سراح جميع الرهائن كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وجاء في البيان: "مع استئناف القتال، نؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدًا تهديدًا لسكان إسرائيل".

انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل





انتهت الهدنة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة قطرية ومصرية، صباح اليوم الجمعة، دون الإعلان عن تمديدها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.

غارات مُكثفة على غزة





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إنّ المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على منازل المواطنين غربي مدينة غزة، فيما أفادت وزارة الداخلية في غزة بأنّ الاحتلال شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غاراتٍ جنوبي القطاع

واستهدف الاحتلال في غاراته حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، وشرقي بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

كما قصف طيران الاحتلال قرب مستشفى ناصر في خانيونس.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة أن طائرات الاحتلال أغارت على منزلٍ في منطقة أبو اسكندر شمالي غربي مدينة غزة، واستهدفت أيضًا شارع اللبابيدي ودوار أبو علبة في مدينة غزة.

وكذلك، شنّ الاحتلال غاراتٍ تستهدف منزلًا في جباليا شمالي قطاع غزة، وأيضًا استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين على الأقل محيط شركة الكهرباء شمالي النصيرات.



المقاومة تتصدى لدبابات الاحتلال



وأكدت وسائل الإعلام، باستشهاد 8 فلسطينيين وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات إسرائيلية لمناطق عدة في قطاع غزة.

كما استشهد 4 وعدد من المصابين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط رفح جنوب قطاع غزة، وشهيدان على الأقل وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وتتصدى المقاومة الفلسطينية للدبابات الإسرائيلية شمالي غربي غزة في منطقة الشيخ رضوان، مضيفًا دارت اشتباكات في المغراقة وشمالي غزة بالتزامن مع قصفٍ إسرائيلي يستهدف شمالي غربي القطاع.

واستهدفت المقاومة، قوات الاحتلال المتمركزة في حاجز قرب نتساريم على شارع صلاح الدين.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مصدر سياسي إنّ "الجيش" الإسرائيلي عاد إلى الحرب مجددًا، متابعةً أنّ صفارات الإنذار تدوي في محيط غزة.

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّه تمّ توجيه مستوطني غلاف غزة بالبقاء قرب أماكن مُحصّنة وتمّ تذكير مستوطني عسقلان و"أشدود" و"غوش دان" بالتوجيهات.

