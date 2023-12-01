الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

مواجهات نارية للأهلي في شهر ديسمبر

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

الأهلي، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من المباريات خلال شهر ديسمبر الجاري سواء على مستوى بطولة الدوري المصري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا أو بطولة كأس العالم للأندية.

مواجهات الأهلي في شهر ديسمبر

الأهلي- يانج أفريكانز التنزاني، الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا السبت 2 ديسمبر السادسة مساء. 

الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري، الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا  الجمعة 8 ديسمبر التاسعة مساء. 

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الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 15 ديسمبر. 

وتنطلق النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

الأهلى- شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا الثلاثاء 25 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء.

سوف يتم تأجيل المباراة لوقت لاحق، في حالة وصول الأهلي للدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي - سيراميكا كليوباترا، يوم الإثنين 25 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء في الدور نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري في نظمها الجديد.

وتقام النسخة الحديثة من بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بالإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر المقبل 2023.

وذلك بمشاركة الأهلي بطل الدوري والوصيف بيراميدز والرابع مودرن فيوتشر، وأخيرا سيراميكا كليوباترا، بطل كأس رابطة الأندية).

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري بالإضافة للمباراة النهائية من البطولة يوم الخميس 28 ديسمبر.

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