الأهلي 2009 يواجه بتروجت اليوم في بطولة الجمهورية

أهلى2009، يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ اليوم الجمعة مع ضيفه بتروجت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

الأهلى 2009 يواجه بتروجيت

ويدخل «أهلي ٢٠٠٩» المباراة وفي رصيده ٢٥ نقطة، من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراتين وخسارة ركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

وخسر أهلي ٢٠٠٩ أمام زد صفر - ١، قبل أن يفوز على الجونة ٤ - صفر، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى بلدية المحلة ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ١ - ١ وخسر ركلات الترجيح ٤ - ٥، وخسر أمام إنبي ١ - ٣، وتعادل مع البنك الأهلي ١ - ١ وفاز بركلات الترجيح ٣ - ١، وتعادل مع فيوتشر ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح، مسجلًا ٢٢ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

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الجهاز الفني لفريق أهلي 2009

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.

أهلي ٢٠٠٧ يخسر بركلات الترجيح أمام زد

من ناحية أخرى خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ خارج ملعبه أمام زد ٣ - ١ بركلات الترجيح، بعد تعادلهما ٢ - ٢ في الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت بين الفريقين على ملعب زد، ضمن الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.

سجل محمد عبد الفتاح «تاحا» هدفي التقدم للأهلي خلال الشوط الأول، وأدرك زد التعادل خلال الشوط الثاني، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي حسمها زد بثلاثة أهداف لهدف.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٧» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عمرو - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - محمد عاطف - ياسين عاطف - حازم عاشور - أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

وشارك أحمد كرم بدلًا من زيدان ناجح، ومصطفى بهجت بدلًا من ياسين عاطف، ومازن هاني بدلًا من محمد عاطف.

بهذه النتيجة اضا٦ف «أهلي ٢٠٠٧» نقطة إلى رصيده ليصل إلى ٣٢ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وفاز بركلات الترجيح، وتعادل في ٣ مباريات وخسر بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.

وفاز «أهلي ٢٠٠٧» على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا وخسر بركلات الترجيح، وتعادل مع زد وخسر بركلات الترجيح، مسجلًا ٢٦ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2007

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.