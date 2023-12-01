سفير مصر في موريتانيا يستقبل بعثة بيراميدز (صور)

حرص السفير خالد يوسف سفير مصر في نواكشوط في العاصمة الموريتانية على التواجد في استقبال بعثة نادي بيراميدز في المطار، استعدادا لخوض مباراة نواذيبو في إطار مباريات دوري الأبطال.

ووصلت بعثة بيراميدز مساء الأربعاء على متن طائرة خاصة إلى العاصمة نواكشوط استعدادا لمواجهة نواذيبو الموريتاني والمحدد لها عصر السبت في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال البعثة التي يترأسها ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، السفير خالد يوسف سفير جمهورية مصر العربية في نواكشوط، والسفير محمود بيومي القنصل المصري بنواكشوط، وباقي أعضاء السفارة.

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وأقام السفير حفل عشاء بمقر إقامته للترحيب ببعثة بيراميدز، حضره ممدوح عيد رئيس النادي وبصحبته المهندس عمر مدحت المدير التجاري، وشريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز.

من جانبه عبر ممدوح عيد عن شكره للسفارة وأعضائها على استقبال بعثة بيراميدز قبل مباراة السبت الهامة في مشوار الفريق بدوري الأبطال، معربا عن تقديره لما بذله أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية لتسهيل مهمة نادي بيراميدز خلال رحلته القارية، وقام بإهداء السفير درع النادي للتعبير عن امتنانه وشكره العميق.

رئيس الاتحاد الإماراتي يستقبل بعثة بيراميدز

ولبى ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق في موريتانيا، دعوة أحمد ولد يحيى عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، ورئيس الاتحاد الموريتاني، لزيارة مقر الاتحاد في العاصمة نواكشوط، وذلك على هامش تواجد بعثة بيراميدز في موريتانيا لخوض مباراة نواذيبو في دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال رئيس نادي بيراميدز، رئيس الاتحاد الموريتاني، بحفاوة بالغة، مؤكدا على تقديره الكبير ل ممدوح عيد ولنادي بيراميدز ومجلس إدارته، والذي نجح في أن يكون خلال سنوات قليلة واحدا من أهم ١٠ أندية في قارة أفريقيا، مؤكدا تقديره العميق لما يقدمه بيراميدز من عمل وجهد انعكس بكل قوة وإيجابية على تطوير الكرة في مصر والقارة السمراء، والوصول بالنادي للمكانة التي يستحقها وسط عمالقة أندية أفريقيا،

وأشاد أحمد ولد يحيى بكرة القدم المصرية ومسئوليها كونها الأعرق والأقدم في القارة السمراء، ولها أهم وأقدم المسئولين عن كرة القدم في العالم وعلى رأسهم المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الفيفا، والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وتبادل رئيس نادي بيراميدز مع رئيس الاتحاد الموريتاني الهدايا التذكارية والدروع المقدمة من الجانبين، تقديرا لزيارة المهندس ممدوح عيد لمقر الاتحاد، وأهداه رئيس بيراميدز بدوره قميص الفريق موقع من جميع نجومه تقديرا لسيادته.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره نواذيبو في السادسة مساء يوم السبت المقبل على استاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونواذيبو

وتذاع مباراة بيراميدز ونواذيبو عبر قناة بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

دوري أبطال إفريقيا ، يفتقد فريق نادي بيراميدز عددا من نجومه بقائمة رحلتي الفريق لموريتانيا وجنوب إفريقيا لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب إفريقي في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

غيابات بيراميدز أمام نواذيبو

ويغيب السداسي وليد الكرتي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل وإسلام عيسي ومحمود عبد العاطي واوجو صامويل عن مواجهة الفريق باللقائين باستثناء الثنائي الكرتي والسعيد اللذين سيلحقا بالمباراة الثانية أمام صن داونز كما أعلن النادي السماوي أمس الأربعاء.

وتأكد غياب الثنائي عبد الله السعيد ووليد الكرتي لاعبا بيراميدز عن مواجهة الفريق القادمة أمام نواذيبو بدوري الأبطال ليلحقا بعد ذلك بمباراة صن داونز.

وتخلف الثنائي عن قائمة بيراميدز المسافرة لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي.

ويخضع الثنائي حاليا لبرنامج تأهيلي، خاصة وأن السعيد يعاني من بعض الإجهاد فيما يواصل الكرتي التأهيل من مزق السمانة الذي تسبّب في غيابه في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يلحق الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب أفريقيا، ويغيب ابراهيم عادل وعيسى بسبب الإصابة أيضا.

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب أفريقيا

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلتي الفريق لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

إبراهيم عادل

ووصلت بعثة نادي بيراميدز إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء أمس الأربعاء لخوض مباراة نواذيبو في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة نواذيبو وبيراميدز

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد وموعد وطاقم حكام مباراته أمام نظيره نواذيبو بطل موريتانيا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة طاقم حكام من أثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، يايا بالدي من السنغال، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم ٢ ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم ٩ ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.

وبسبب ضيق الوقت بين المباراتين وخوفا من تعرض اللاعبين وأفراد البعثة للإرهاق والإجهاد، ولعدم وجود إمكانية العودة إلى القاهرة بين المباراتين نظرا لطول ساعات الطيران من شمال شرق القارة لغربها ثم لجنوبها، وبعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الجونة بين المباراتين، فقد قررت إدارة بيراميدز حجز طائرة خاصة وإنهاء كافة الترتيبات بشأنها، للسفر إلى موريتانيا ثم السفر مباشرة من نواكشوط عقب مواجهة نواذيبو إلى جنوب أفريقيا دون العودة للقاهرة لخوض لقاء الجولة الثالثة.