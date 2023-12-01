مد عرض مسرحية بعيد عنك بمركز الإبداع الفني لعشرة أيام
قرر المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والمشرف العام على مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، مد فترة عرض مسرحية "بعيد عنك" من إنتاج المركز، لمدة عشرة أيام جديدة بدءا من غدا السبت الموافق 2 ديسمبر الجاري.
موعد عرض مسرحية بعيد عنك
ويقدم العرض يوميًّا على مسرح مركز الإبداع الفني في تمام السابعة والنصف مساء، يوميا عدا الأربعاء من كل أسبوع.
مسرحية بعيد عنك
العرض مأخوذ عن نص "ليلة ساهرة من ليالي الربيع" للكاتب إنريكي بونثيلا، ويقدمه خريجو مركز الإبداع الفني، والمسرحية موسيقى مها عمران، سينوغرافيا: محمد عبد الستار، مخرج مساعد: عبده فضل، مخرج منفذ: أحمد الشاذلي، مساعدا الديكور: مصطفى علاء ومحمد غنيم، إدارة مسرحية علا فهمي وأشرف كمال.
المسرحية بطولة هدير الشريف، محمد الدمراوي، ريهام سامي، أحمد الشاذلي، أمجد الحجار، وليد عبد الغني، عبد العزيز حسين.
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