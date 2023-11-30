رئيس الوطنية للانتخابات: نتابع فتح المقار الانتخابية بالخارج ومستمرون في التواصل مع السفارات

انتخابات الرئاسة بالخارج، أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انطلاق تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية من نيوزيلندا.

التواصل مع السفارات

وأضاف: مستمرون في التواصل مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية.



عمليات فتح المقار الانتخابية

وأكد: نتابع باستمرار عمليات فتح المقار الانتخابية بالخارج لاستقبال المصريين المشاركين في الانتخابات الرئاسية.

إرشادات الانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد الإرشادية للانتخابات الرئاسية 2024، استعدادا للانتخابات في الداخل، والتي ستجرى خلال أيام عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر.

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وتتضمن النماذج المستخدمة في اللجان الفرعية، نموذج رقم (11) انتخابات رئاسية " كشوف الناخبين ".

ونموذج رقم( 11 / أ ) انتخابات رئاسية " كشوف الناخبين الوردي متضمنا أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج " إن وجد ".

نموذج رقم 14 انتخابات رئاسية " كشف بأسماء رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجنة.

نموذج رقم 15 انتخابات رئاسية " كشف بأسماء أعضاء اللجنة العامة الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجنة الفرعية "

نموذج رقم 16 انتخابات رئاسية، كشف بأسماء أعضاء لجنة المتابعة الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجنة الفرعية.

نموذج رقم 21 انتخابات رئاسية، صورة كشف الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويسلم إلى وكلاء أو مندوبي المرشحين.

كما يتضمن الدليل الإرشادي، النماذج المستخدمة في اللجان العامة، ويشمل نماذج محضر إجراءات اللجنة العامة، محضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي للأصوات اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة، كشف الحصر العددي وتجميع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويسلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، صورة كشف الحصر العددي وتجميع الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، تسلم إلى المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم "

وسجل ببيانات التظلمات المقدمة إلى اللجنة العامة بشأن إجراءات الاقتراع أو صحة التصويت.

انتخابات المصريين بالخارج

وتفتح 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم أبوابها أمام المصريين المقيمين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستُجرى غدا وعلى مدار 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023).. في السطور الآتية إليك كل ما تريد معرفته عن إجرائها.