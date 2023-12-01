رافعين علم مصر وصور السيسي، إقبال كثيف لتصويت المصريين في الكويت على الانتخابات الرئاسية (صور)

انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في الكويت بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى الكويت، استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي بالكويت، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

استقبال المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية

وشهدت أرض المعارض المنعقد بها مقر اللجنة الانتخابية إقبالا كثيفا من الساعات الأولى لفتح باب اللجان من قبل المصريين هناك رافعين علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأعلنت السفارة المصرية بالكويت في وقتًا سابق عن استعدادها لاستقبال المصريين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 3،2،1 ديسمبر المقبل فى اللجنة الفرعية وذلك في صالة 4 ب بأرض المعارض في منطقة مشرف.

وأوضحت السفارة فى بيان لها اليوم أن عملية التصويت تبدأ الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء بحسب التوقيت المحلى لدولة الكويت.

وركزت سفارة مصر في الكويت على أن ممارسة الحق الانتخابي يتطلب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى، وذلك وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

شروط عملية تصويت المصريين فى الخارج

وأشارت السفارة إلى ما ورد فى بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن أحقية كل مواطن مصرى مقيد بقاعدة بيانات الناخبين متواجد بالخارج خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء كان مقيمًا أو مسافرا لفترة وجيزة أن يدلى بصوته فى العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومى.

عملية تصويت المصريين فى الكويت

وأكدت سفارة مصر بالكويت على استعدادها لاستقبال المواطنين وتيسير عملية التصويت عليهم كما تحث السفارة المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري الذى يسهم فى رسم مستقبل وطنهم.

وانطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023).

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

تصويت المصريين في الخارج

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

قاعدة بيانات الناخبين

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية..

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق