رافعين الأعلام، أبناء الجالية المصرية في السعودية يتوجهون إلى جدة للإدلاء بأصواتهم (صور)

انتخابات المصريين في الخارج، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، وهم يحملون الأعلام المصرية ومتوجهين لمقر السفارة والقنصلية المصرية في السعودية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

الجالية المصرية في السعودية يتوجهون لجدة للإدلاء بأصواتهم



وعن انتخابات المصريين بالخارج، أظهرت الصور أفراد الجالية المصرية في تبوك، وهم يتوجهون إلى جدة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، في القنصلية المصرية بالسعودية.

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السفير أحمد عبد المجيد قنصل مصر بجدة يدلي بصوته، فيتو



كما أظهرت الصور السفير أحمد عبدالمجيد قنصل مصر بجدة، فى أثناء الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وأظهرت الصور المتداولة عددا من أبناء الجالية المصرية في السعودية، أثناء توجههم إلى القنصلية المصرية في جدة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وكان أبناء الجالية المصرية يحملون الأعلام ويلوحون بها، وسط إقبال من المصريين في السعودية على المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

السفير المصري بجدة يدلي بصوته في الانتخابات، فيتو

انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج

جدير بالذكر أن عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بالخارج انطلقت في الساعات الأولى من صباح، اليوم الجمعة، حيث يدلي المصريين بالخارج بأصواتهم في السفارات والأماكن المخصصة لذلك.

المصريون في السعودية يتوجهون لجدة، فيتو



وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023.

ويخوض انتخابات الرئاسة المصرية 2024، 4 مرشحين وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

المصريون في تبوك يتوجهون لجدة، فيتو



ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات



كما تباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

مرتدين الأعلام المصريون في السعودية يدلون بأصواتهم، فيتو



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن متابعة الانتخابات بالخارج يسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

المصريون في تبوك يتوجهون لدة للإدلاء بأصواتهم، فيتو



وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية..

المصريون في تبوك، فيتو

التصويت عن طريق الاقتراع السري العام



ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق، حيث يتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

انتخابات الجالية المصرية في السعودية، فيتو



ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة أما اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

القنصلية المصرية بجدة تستقبل الناخبين، فيتو



وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب التصويت.



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