رسائل رؤساء الكنائس في الانتخابات الرئاسية: مفيش حاجة اسمها ناجح ناجح، والمشاركة أمر وطني

حث رؤساء الكنائس المصرية الثلاث شعبهم على المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم الجمعة في للمصريين بالخارج، حيث أنها تعتبر واجب وطني وحق دستوري، ومن شأنها أن ترسم ملامح الخطة القادمة لمستقبل مصر.

الانتخابات أمر وطني

من جانبه تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشجع البابا تواضروس الثاني المصريين في الخارج وفي الداخل على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتعبير عن رأيهم بالمشاركة.

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وقال قداسة البابا تواضروس: "أذكركم بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر وطني بالدرجة الأولى.

وقال: أشجع كل المصريين على التوجه إلى أماكن الاقتراع والسفارات والقنصليات والتعبير عن الرأي بالمشاركة".

وأكد قداسة البابا تواضروس أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية من أشكال تأكيد المواطنة، "فمن علامات كونك مواطنًا مصريًّا مرتبطًا بوطنك أن يكون لك صوت وتعبر عن اختيارك، وأنت صاحب الاختيار".

وعن المرشحين الرئاسيين المشاركين في الانتخابات قال قداسته: "المرشحون الرئاسيون الأربعة كانت لهم لجان تنسق أعمالهم، ولقد استقبلنا اللجان الأربعة في المقر البابوي، وتحدثنا معهم واطلعنا على ما لديهم من محتوى ورؤية يريدون تقديمها، ويبقى الاختيار لكل مواطن مصري".

وأضاف قداسة البابا: "بسبب وجود مواطنين خارج مصر لأهداف كثيرة، إتاحة الانتخاب في الخارج فرصة مناسبة وقوية، والدولة خصصت لهذا الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر قبل الإجازات ليعبر المصريون عن مشاركتهم، ورغم أن الوصول للجنتك قد يكون متعبًا، يكفي شعورك بأن لك مسؤولية ودور ومشاركة في العملية".

ونبه قداسة البابا تواضروس مستمعيه قائلًا: "لا تصدق ما يُقال من كلام بأن أحد المرشحين الرئاسيين «ناجح ناجح»، فيصيبك الكسل أو التهاون عن المشاركة، هذا خطأ! عبِّر عن رأيك وكن أمينًا وشارك واختر من تريد".

ووجه قداسة البابا تواضروس للمواطنين في الداخل فقال: "نشجع المواطنين المصريين في الداخل على المشاركة في الانتخابات أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر، وشجعوا بعضكم بعضًا، هذا ليس وقتًا للكسل، لكي يكون ضميرك مستريحًا أنك مارست حقك الدستوري كمواطن في هذا الاستحقاق الذي لا يتكرر إلا كل بضعة سنوات، خاصةً مع التسهيلات التي تقدمها الدولة في عملية الاقتراع من أعداد وأماكن اللجان وسهولة العملية ذاتها".

أساس صناعة المستقبل

أما الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية فقال إن المشاركة هي أساس صناعة المستقبل، ومصر وطننا جميعا وبناؤة والحفاظ عليه مسؤليتنا جميعا، والدولة حريصة على اتخاذ خطوات منْ شأنِها رفعُ الوعيِ بقيمةِ المواطنةِ والمساواةِ بينَ المواطنينَ مواطنٍ يحبُّ بلادَهُ بإخلاصٍ وصدقٍ، ويرى الظروفَ والتحدياتِ ويدركُ الفرصَ، ويشاركُ بجديةٍ في بناءِ وطنِهِ؛ فالمشاركةُ هي التي تصنَعُ مستقبلَ الأوطانِ".

كما قال رئيس الطائفة الإنجيلية:"بعدَ ثورة الثلاثين من يونيو كانت التحديات كبيرة، لكن بفضل اللهِ ووعي القيادةِ السياسية، ومن خلال الرؤية الثاقبة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقراءةِ علامات الأزمنة، والفهم العميق التحديات، استطاع العبور بنا إلى واقع جديد، وبناء جمهورية جديدة، حافظت على كلِّ المصريين، ومن خلال صلابة المواطنينَ وحبِّهم لوطنِهِم، استطاعتْ مِصرُ اجتيازَ كلِّ هذا والتحرُّكَ بخُطى واثقةٍ تجاهَ مستقبلٍ أفضلْ.

حق وواجب وطني

في حين رحب الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكالثوليك فأكد على أن الكنيسة تدعو أبنائها إلى أهمّية المشاركة في الإنتخابات الرئاسيّة كحقٍ وواجب وطني من أجل خير بلدنا مصر.