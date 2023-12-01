أبرز المحاكمات الأسبوع المقبل، الحكم على المتهمين في قضية حفل المنصورية، وفصل جديد في قضية إثبات نسب طفل للاعب كرة شهير

تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة عددا من القضايا الشائكة الأسبوع المقبل، التي تخص عددا من مشاهير الفن والرياضة وقضايا الرأي العام، فيما يلي استعراض لأبرز تلك القضايا.

محاكمة تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بالسيدة زينب



تنظر محكمة جنايات القاهرة السبت 2 ديسمبر، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي يقوده محاسب قانونى و8 آخرين تخصص في التنقيب عن الأثار بمنطقة السيدة زينب.

وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 183 لسنة 2023 جنايات قسم السيدة زينب، المقيدة برقم 851 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، للمحاكمة الجنائية، وهم، م ع. م. – 59 سنة – محاسب قانوني، وع ع. إ. – 53 سنة – صاحب محل نظارات، وم إ. أ. – 60 سنة – كهربائي، وأ م. أ. – 33 سنة – سائق، وم ع. ح – 58 سنة – نجار موبيليا، ون ك. ط. – 37 سنة – عامل في مصنع، وع. م. – 33 سنة – عامل في مصنع حديد، وج ع. خ. – 33 سنة – عامل تصنيع أوانٍ منزلية، وم س. ع. – 35 سنة – عامل بجراج سيارات.

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محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية





وتستمع الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى السبت، لمرافعة الدفاع في محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بخلية الإسماعيلية.



ويواجه المتهمون العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.

سماع المرافعة في دعوى إثبات نسب سيدة ضد لاعب كرة شهير



تستمع محكمة الأسرة بالعمرانية، السبت 2 ديسمبر للمرافعة فى دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة شهير، وتقدمت السيدة بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الطفل تقدمت بدعواها للمحكمة لتطالب بإثبات نسب الطفل.

وكانت سيدة قد تقدمت بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.

وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ الطفل عمر ٣ أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.

محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محامٍ شهير



تعقد محكمة جنح قصر النيل، جلسة غدا السبت محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف محامٍ شهير والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال جهات التحقيق.

النطق بالحكم على 12 متهما فى واقعة حفل المنصورية



تصدر محكمة جنح كرداسة الأحد 3 ديسمبر، حكمها في محاكمة 12 متهما فى واقعة حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفل، وأحالت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، 12 شخصا في قضية حفل المنصورية، إلى المحاكمة الجنائية.

محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته



وتنظر محكمة جنايات القاهرة، الإثنين 4 ديسمبر محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته.

وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة،أن 2 من المتهمين، "سيدتين" قتلا المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مالي ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

محاكمة زوج الفنانة علا غانم السابق لاتهامه بسبها وقذفها



حددت المحكمة الاقتصادية الثلاثاء جلسة 5 ديسمبر المقبل أولى جلسات محاكمة زوج الفنانة علا غانم السابق، لاتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف.

محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات بواسطة الرسائل الهاتفية



تنظر المحكمة المختصة، الثلاثاء جلسة 5 ديسمبر محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات.





النطق بالحكم على المتهمين بقتل شخص لسرقته بالعمرانية



وتصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان، الثلاثاء 5 ديسمبر الحكم على المتهمين بقتل شخص لسرقة أمواله بالعمرانية.



كشفت التحقيقات ترصد المتهمين لوالد المجني عليه وتعقبه بعد سحبه الأموال من ماكينة سحب أموال، وذهب خلفه لسرقته، فاستهل بندقية آلية ووجهها في وجه المجني عليه للنزول من سيارة وعند اعتراضه قام بقتله بمساعدة المتهمين الآخرين.





استئناف صاحبة قناة "أنوش" على حكم حبسها 3 سنوات



تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، الأربعاء 6 ديسمبر، الاستئناف المقدم من صاحبة قناة "يوميات أنوش"، على حكم حبسها 3 سنوات.



وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت بمعاقبة صاحبة قناة «يوميات أنوش» المتهمة بترويج الفجور والفسق على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

محاكمة اليوتيوبر هشام متولي في اتهامه بالإساءة للمرأة المصرية



وتنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم الخميس 7 ديسمبر محاكمة اليوتيوبر هشام متولي؛ على خلفية اتهامه بالإساءة إلى المرأة المصرية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.