الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلافات بينهم بمنشأة القناطر

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلافات مالية بمنشأة القناطر، لجلسة 23 ديسمبر للمرافعة.

 

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد دهشان وعضوية المستشارين ياسر إبراهيم عبد المجيد وسالم عبدالعزيز ومحمد سليمان محمود وأمانة السر صبحي عبد الحميد وعصام حسين.

أحالت النيابة العامة المتهمين "عبد الكريم. ف. ش"، "محمد. ح. ع"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة.

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ووجهت التحقيقات للمتهمين تهمه القتل العمد وحيازة بندقية آلية دون ترخيص.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهم.

 

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