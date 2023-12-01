الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يطرح كليب أغنية كأس الأمم الأفريقية 2024، الليلة

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

يطرح النجم محمد رمضان مساء اليوم الجمعة، كليب الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، وذلك بالتعاون مع الفنانة النيجيرية Yemi Alade، على طريقة الفيديو كليب. 

وكشف محمد رمضان عن موعد طرح الأغنية عبر خاصية الاستوري بصفحته على موقع الصور الشهير "انستجرام" حيث تطرح في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة. 

أغنية كأس الأمم الأفريقية 

وكان محمد رمضان نشر في وقت سابق، صورة من كواليس الكليب برفقة شقيقه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق بقوله: "من أجمل شواطئ المحيط الأطلسي في كوت ديفوار أثناء تصوير كليب (akwaba)  الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا.. يارب يكون وشي حلو ومصر تاخد الكأس السنة دي.. ثقة في الله نجاح". 

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موعد بطولة أمم أفريقيا

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن في بيان رسمي عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا أفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

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أغنية كأس الأمم الأفريقية موعد بطولة أمم أفريقيا محمد رمضان انستجرام كأس الأمم الأفريقية 2024

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