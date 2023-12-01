شباب الخارج: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التصويت بالانتخابات الرئاسية

قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن أبناء الجالية المصرية في مختلف دول العالم، سيقدمون مشهد حضاري يليق بعظمة الدولة المصرية، من خلال الإقبال بكثافة علي التصويت في الانتخابات الرئاسية، لصالح المرشح عبد الفتاح السيسي.

متابعة التصويت في الانتخابات الرئاسية

وأكد "حسين" في تصريحات اليوم الجمعة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية بجميع الدول المتواجد بها أعضاء الاتحاد، لمتابعة عمليات التصويت، وتقديم التيسيرات اللازمة لأبناء الجالية وذلك في ظل الإقبال بكثافة علي عملية التصويت.

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وأوضح حسين، أنه منذ الساعات الأولي لبدء عملية التصويت بالخارج وهناك متابعة مستمرة، من قبل أعضاء الاتحاد الذين ينتشرون في مختلف دول العالم لحث أبناء الجاليات على المشاركة في الانتخابات.



ودعا رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أبناء الجاليات المصرية للمشاركة في إظهار هذا الاستحقاق الدستوري بما يليق بالدولة المصرية ويليق بمكانة مرشحنا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي



وأشار إلى أنه سيتم التنسيق المستمر بين الاتحاد والحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، وكذلك التنسيق مع غرفة عمليات حزب مستقبل وطن لمُتابعة التصويت، مؤكدا أن ابناء الجاليات المصرية سيقدمون ملحمة كبيرة من أجل الوطن علي مدار الأيام الثلاثة، التي تجري فيها الانتخابات.

وزارة الخارجية

انتخابات الرئاسة بالخارج ، أكدت وزارة الخارجية اليوم الجمعة انطلاق تصويت المواطنين في الخارج في الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وكتب المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد عبر شبكة "إكس" أن السفارة المصرية في ويلنجتون بنيوزيلندا أصبحت أول لجنة في الخارج تبدأ في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

بدورها، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، صباح اليوم الجمعة بانطلاق تصويت المصريين في عدد من البلدان، منها بنجلاديش وسريلانكا والهند وباكستان وكازاخستان وأوزبكستان وأفغانستان.

ويجري تصويت المصريين في الخارج على مدار 3 أيام، تنتهي الأحد، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية.

وفي تصريحات صحفية، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، كما أشار إلى أن الخارجية المصرية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات.

وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023.

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.