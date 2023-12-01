الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

حكيم عن الكينج محمد منير: من أغلى الشخصيات على قلبي

محمد منير وحكيم،
محمد منير وحكيم، فيتو

نشر المطرب حكيم عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" صورة تجمعه بالكينج محمد منير، من أحدث لقاء للثنائي مؤخرا. 

محمد منير وحكيم 

وعلق حكيم على الصورة قائلا: "روحت زيارة لحبيب قلبي الكينج وقولتله يلا نصبح على حبايبك مين صاحي دلوقتي يرد عليه الصباح مني أنا والكينج.. على فكرة الكينج من أعز وأغلى الشخصيات على قلبي، ربنا يديله الصحة". 

محمد منير 

وكان النجم  محمد منير طرح مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "يا فلسطين"، وذلك دعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

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وتقول كلمات الأغنية: "آدي الشعب إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة.. جندل تأمينك.. يا فلسطيني.. ينصر دينك يا فلسطيني".

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