غرفة عمليات المرشح الرئاسي حازم عمر تتابع سير الانتخابات الرئاسية في الخارج

تتابع غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أعمال التصويت في الانتخابات الرئاسية والتي انطلقت اليوم في الخارج وتستمر حتى الثالث من ديسمبر الجاري.

غرفة عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر

وتتولى غرفة عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، متابعة سير عملية التصويت في الخارج، لاسيما وأن المصريين في الخارج جزء أصيل من الشعب



متابعة سير الانتخابات الرئاسية في الخارج

وكانت الحملة قامت بإجراء اتصالات مع عدد كبير من الجاليات المصرية في الدول العربية والغربية، لدعوتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم في الاستحقاق الدستوري.

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وفي المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي، أن مصر تمر بمرحلة هامة، لاسيما في ظل حالة الزخم السياسي المرتبط بالانتخابات الرئاسية.

ونفى أن يكون الدفع بمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية "كمالة عدد"، مشيرا إلى أن الترشح جاء وفق مقومات أبرزها أن للشعب الجمهوري قاعدة شعبية في كل محافظات الجمهورية.

وقال: اختيار المرشح الرئاسي حازم عمر، باعتباره رجل دولة، ويحوز على ثقة المواطنين والتنظيمات الحزبية، فضلا عن الذي يمتلكه من خبرات سياسية على مدار تاريخه.

وأكد أبو هميلة، أن برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر، من أفضل برامج مرشحي الأحزاب في الانتخابات الرئاسية، نظرا لما يتضمنه من حلول واقعية لكافة المشكلات التي يعاني منها جموع المواطنين.

وقال: برنامجنا متكامل ويعبر عن طموحات وتطلعات المواطنين، وأملنا كبير في كل قيادات الحزب وأعضائه في تحقيق الحلم.

وطالب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، قيادات وأعضاء الحزب بالتواجد بكثافة أمام لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وحث المواطنين على المشاركة ودعم مرشح الحزب، المهندس حازم عمر.

وطالبت الدكتورة إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، المصريين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لما يمثله من أهمية كبيرة.

وقالت: الانتخابات الرئاسية هي الحدث الأهم في هذه المرحلة ليس داخل مصر فقط، وإنما للعالم كله، لما لمصر من أهمية كبيرة على الصعيد العالمي.

وتابعت: برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر "متكامل" في ملفات الصحة والتعليم والاقتصاد والحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.

ولفتت إلى أن البرنامج يتضمن العمل على إصلاح المحليات والعمل على إصدار قانون الإدارة المحلية لتحسين جودة الحياة للمواطنين.