الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

حازم عمر: لا نشارك في مشهد هزلي ولدينا برنامج ولسنا أصحاب شعارات

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر خلال المؤتمر الانتخابي،فيتو

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري: إذا تواينا المسئولية فنحن أهل لها، متابعا: لا نشارك في أي مشهد به أي نوع من أنواع الهزل حتى لا نسيئ إلى مصر، خصوصا وأن الانتخابات الرئاسية هي منافسة على أهم استحقاق دستوري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، لمحافظات قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري. 

 

وقال: "لسنا رجال هزل.. ورفعنا سقف المنافسة في الانتخابات الرئاسية، ومن يترشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون رجل دولة".

 

Advertisements

 

وتابع المرشح الرئاسي حازم عمر: "لما بنوعد بنكون دارسين كويس ومش بنجيب كلام من الكتب ولكن كلام من خبرات، علشان كده اللي هنقوله هننفذه".

 

وأكد حازم عمر، أن الهدف في التعامل مع المشكلات، وضع حلول وفق برنامج محدد وجدول زمني، وليس بشعارات بدون تنفيذ.

 

وأشار المرشح الرئاسي، إلى أن البرنامج الانتخابي يتضمن إصلاح الإدارة المحلية خلال سنتين، قائلا: إصلاح الإدارة المحلية سيؤدي لحل كافة مشكلات المحافظات فيما يتعلق بكافة الأزمات.

 

وأعلن حازم عمر، أنه في حال فوزه سيعمل على إنشاء الأمانة العامة للإدارة المحلية، تتبع مجلس الوزراء، لفض التشابكات في كافة المحافظات لحل جميع المشكلات.

 

وتعهد حازم عمر، بإنشاء أكاديمية الإدارة المحلية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لتخرج أجيال مؤهلة بشكل كبير تتناسب مع متطلبات المواطنين.

 

وأعلن المرشح الرئاسي حازم عمر، أنه سيعمل على إصلاح المنظومة الصحية خلال ٥ سنوات.

 

ووعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والدواء في أول ١٠٠ يوم، من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع اليومية، وإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.

وأكد المرشح الرئاسي، أنه سيعمل على رفع قيمة العملة المحلية، موضحا أن ما يحدث في الدولار ليس ارتفاع سعره، وإنما تراجع في قيمة الجنيه.

 

وقال: لدينا مهمة كبيرة في مواجهة أزمة التضخم، متابعا: "بدل ما الدنيا أغلى عليك وبعدين أرضيك بعلاوة ٣٠٠ جنيه".

 

وتعهد حازم عمر، بأنه سيعمل على تعيين العشرين الأوائل في جميع الكليات، للاستفادة من الكفاءات والكوادر لخدمة مصالح الوطن.

 

وفيما يتعلق بحرية الرأي والصحافة، قال المرشح الرئاسي حازم عمر: "اتعهد بأنه لن يقصف قلم في عهدي وانا مع حرية الرأي".
 

وأشار إلى أنه حدثت تجاوزات في حقه، قائلا: لماذا يتم الإساءة في حقي  ولمن يريد الاشتباك معي يشتبك في برنامجي وليس في شخصي، موضحا أن برنامجه الانتخابي يتضمن مواجهة الاستقطاب السياسي.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حازم عمر المرشح الرئاسي حازم عمر الشعب الجمهوري الانتخابات الرئاسية الانتخابات

مواد متعلقة

حازم عمر: هدفي إنشاء مصنع واتنين في كل المحافظات وحاسبوني على الكلام ده

أمين الشعب الجمهوري: الدفع بالمرشح حازم عمر لم يكن «كمالة عدد»

«بص عليا كويس.. حازم هو الريس».. هتافات مؤيدي حازم عمر بالمؤتمر الانتخابي

نشاط المرشح الرئاسي حازم عمر وحملته الانتخابية

الأكثر قراءة

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

محمد رمضان يعتذر للإعلامي عمرو أديب، والأخير يعلق

علاء ميهوب يقرر إيقاف مستحقات لاعبي فيوتشر بعد الخسارة من الزمالك

بدء التحقيق مع شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

جمال شعبان يحذر من إهمال عادة يومية تتسبب في الإصابة بالجلطات والوفاة

ضبط الراقصة فرسة في أحد الكباريهات

Advertisements

منوعات

المزيد

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

حداد في الفلبين بسبب موت آخر فيلة عن عمر 50 عاما

زيلينسكي يخدع مغنية روسية لتدلي باعترافات مثيرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 30-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جنين.. كل ما تريد معرفته عن مخيم اللاجئين المكتظ بالسكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نصيحة مهمة من أمين الفتوى للأزواج بسبب كثرة حلف الطلاق

حكم حلق اللحية، اعرف آراء الفقهاء

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية