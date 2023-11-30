الخميس 30 نوفمبر 2023
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سياسة

حازم عمر: هدفي إنشاء مصنع واتنين في كل المحافظات وحاسبوني على الكلام ده

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر خلال المؤتمر الانتخابي، فيتو

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري: وصلني من كل محافظة من محافظات الصعيد، مشاكلها وهموم مواطنيها، وفي مقدمتها مشكلة البطالة والتشغيل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، لمحافظات قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري. 

 

وأكد حازم عمر أنه يسعى لعمل بيئة حاضنة للاستثمار في كل محافظات مصر، قائلا: أتعهد في حال وفقني الله بالمنصب الرئاسي، فلن تنتهي مدتي الرئاسية، إلا وكل محافظة بالصعيد بها مصنع و٢ و٣، قائلا: "سجلوها عليا وحاسبوني عليها".

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وقاطعه المشاركون في المؤتمر الانتخابي بهتافات "حازم يا حازم.. بنحبك يا حازم"، ليرد المرشح الرئاسي، قائلا: "أشكركم وربنا يولي من يصلح".

 

وتناول حازم عمر في حديثه ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلا: على الرغم مما أمتلكه من قوة ورباطة جأش وحزم حسم، إلا أنه يلين قلبي أمام ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وتابع رئيس حزب الشعب الجمهوري: أنا أب لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة عمره أكثر من ٢٠ عاما، وأعلم مدى معاناتهم ومعاناة ذويهم.

 

وأكد المرشح الرئاسي حازم عمر، أن الأمر لا يقف عند استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة فقط، إنما يحتاجون لمزيد من الدعم والدمج داخل المجتمع.

 

وأكد حازم عمر، أنه على الرغم من الجهود التي تتم في دعم قطاع الصعيد، إلا أنه ما زالت هناك مشكلات كبيرة تحتاج لتدخل، قائلا: "لا نقبل الهجوم على أي مرشح لأنه ليس من أخلاقيات الشعب الجمهوري ولكننا في حاجة ماسة لتحسين أوضاع أهالينا في الصعيد".


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