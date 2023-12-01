الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز،فيتو

الدوري المصري، يلتقي اليوم الجمعة، إنبي مع المصري البورسعيدي، والداخلية مع بلدية المحلة، والبنك الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في ختام الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز

الداخلية ضد بلدية المحلة  ..     4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري       …      4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا حكام مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

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حكام مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة 

محمود ناصف حكما للساحة ويعاونه كلا من  حسن رمضان  مساعد اول  وكريم السعيد  مساعد ثاني  والسيد منير حكما رابعا  ومحمد علاء هاشم حكم فيديو  ووليد عبدالرازق حكم فيديو مساعد  .

حكام مباراة إنبي ضد المصري 

أحمد جمال  حكما للساحة ويعاونه كلا من  احمد الفار  مساعد أول  وأحمد عادل عبدالفتاح مساعد ثاني  ومحمد العتباني حكما رابعا  ومحمد نهاد محجوب حكم فيديو  وعمرو العطار حكم فيديو مساعد  .

حكام مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا 


محمد سلامة "ميدو" حكما للساحة ويعاونه كلا من  إبراهيم السوداني مساعد أول  وأحمد عادل عبدالمنعم مساعد ثاني  ومصطفي عثمان حكما رابعا  وأحمد الغندور حكم فيديو  واحمد ناجي حكم فيديو مساعد  .

وعاد قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخري الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وانطلقت مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بمواجهة بيراميدز ضد الاسماعيلي في الرابعة  والأهلي مع سموحة.

ويتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة ويليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة (لديه مباراة مؤجلة) وذلك قبل مباريات اليوم الجمعة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 

1- بيراميدز 16 نقطة 
2- الأهلي 14 نقطة
3- زد اف سي 13 نقطة
4- مودرن فيوتشر 12 نقطة
5- الاتحاد السكندري 12 نقطة
6- الزمالك 11 نقطة
7- طلائع الجيش 11 نقطة
8- الجونة 10 نقاط
9- إنبي 10 نقاط
10- سموحة 9 نقاط
11- المصري  9 نقاط
12- بلدية المحلة 8 نقاط
13- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط
14- فاركو 5 نقاط
15- الإسماعيلي 4 نقاط
16- الداخلية 4 نقاط
17- البنك الأهلي 3 نقاط
18- المقاولون العرب 3 نقاط

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

المصري في مهمة صعبة أمام إنبي بالدوري الممتاز

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