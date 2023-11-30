فعاليات مؤتمر مجلس القبائل العربية "صوت غزة" من الإسماعيلية (فيديو وصور)

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم ونصرة أهالى غزة، والذى أقيم تحت عنوان “صوت غزة من الإسماعيلية”.

حيث شهد فعاليات المؤتمر كل من عبد الله جهامة مستشار مجلس القبائل والعائلات المصرية، والنائب احمد مقلد عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسية، والمهندس أحمد نصرالله عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية في محافظة الإسماعيلية.



Advertisements

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جلسة نقاشية حول الأبعاد الاقتصادية

وشملت فعاليات مؤتمر صوت غزة من الإسماعيلية، جلسة نقاشية تناولت أبعاد الأزمة الاقتصادية في ظل الصراع الذى تشهده المنطقة والممارسات التي يرتكبها الصهاينة في حق الشعب الفلسطيني.

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية

ومن جانبه أكد النائب أحمد عبدالجواد في كلمته، على موقف الدولة المصرية، الرافض لكل محاولات تهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية، وفرض أي سيناريوهات لمصير قطاع غزة، تمس الأمن القومي المصري، مؤكدا على دعم الحزب، لكل المواقف والإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعم القضية الفلسطينية.

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

إنفاذ الهدنة الإنسانية

وأشاد عبد الجواد بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إنفاذ الهدنة الإنسانية والمحاولات المستمرة لتمديدها، والتأكيد على أهمية استمرار دخول المساعدات الاغاثية والانسانية إلى قطاع غزة.





جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

وأوضح النائب أحمد عبدالجواد، أن الشعب المصري أصبح مدركا لأسباب الإنفاق الضخم، سواء على تحديث الجيش، أو تنمية سيناء وربطها جغرافيا وتنمويا بالوادي والدلتا، مشيرا إلى أن الأحداث الجارية، تكشف عن عمق إدراك ورؤية القيادة السياسية، التي تعاملت بتوازن دقيق مع حجم ونوعية التحديات والمخاطر والتهديدات، التي تواجه مصر.





جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

وكان قد أطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية في وقت سابق مؤتمرا تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة وذلك بمشاركة أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من الأحزاب والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء التحرير وغيرهم من رموز المجتمع.

مشاركة حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وشاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المؤتمر، وتوجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالشكر لمجلس القبائل والعائلات المصرية على دعوة الحملة، لحضور هذه الفاعلية التي تأتي في سياق الدعم الشعبي المتواصل للموقف المصري الراسخ من القضية الفلسطينية.



دور مكافحة الإرهاب

وأكد أن القبائل العربية مكون أساسي من مكونات المجتمع المصري، ولهم دور مُقدر في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بالاشتراك مع القوات المسلحة والشرطة المصرية وقدموا تضحيات عديدة في سبيل ذلك، متوجهًا بالشكر لكل من ساهم في معاونة المؤسسات الدولية والمحلية في نقل وتحميل قوافل المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم اللوجيستي لها لتسهيل وصولها إلى معبر رفح البري.



وأضاف أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي له مواقف مشرفة فيما يحدث في قطاع غزة منذ اللحظات الأولى، إذ رفض الرئيس تصفية القضية الفلسطينية وكذلك رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء والحصار المفروض ومنع الخدمات والمرافق، مشددًا على أن السبيل الوحيد لهذه الأزمة هو تنفيذ مقررات الشرعية الدولية المعتمدة على إقامة سلام عادل ودائم وشامل، وأن هذا لن يحدث إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



مشاركة في جميع الفعاليات

وأكد فوزي أن الحملة الرسمية سارت على نهج من تمثله فقامت بالمشاركة في جميع الوقفات الاحتجاجية الرافضة لما يحدث في الأراضي الفلسطينية والداعمة لموقف القيادة السياسية القوي، كام قامت بالمشاركة في حملات التبرع بالدم واستقبلت السفير الفلسطيني في مقرها، فضلا عن توجيه جميع الراغبين في التبرع للأنشطة الانتخابية في الحملة إلى التبرع للقضية الفلسطينية عبر مؤسسات المجتمع الأهلي المصري وخاصة مؤسسة حياة كريمة.







ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ