الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس مياه القناة يؤكد على البعد الاستراتيجي لمدينة اللقاحات والأمصال في الإسماعيلية

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على الأهمية الاستراتيجية والاستثمارية لمشروع مدينة اللقاحات والأمصال  بمحافظة الإسماعيلية والذي تتجه له الدولة بالدعم الكامل، لإقامة وتشغيل هذا المشروع لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية  والبيوتكنولوجي ومستلزماتها، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية نحو 3.8 مليار جنيه.  

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زيارة رسمية هامة 

جاء ذلك خلال زيارة اللواء حمدي بدين  مستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمشروع  مدينة اللقاحات والأمصال بمنطقة سرابيوم  لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع.  

جانب من الزيارة، فيتو

 

حيث تضمنت الزيارة تفقد أعمال مد شبكات مياه الشرب للمشروع رافقه اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى  بمحافظات القناة وعدد من القيادات بمشروع جهاز الخدمة الوطنية وممثلى الأجهزة التنفيذية المختلفة. 
 

جانب من الزيارة، فيتو

     
شرح مفصل للمشروع 

  وخلال الجولة استمع اللواء حمدى بدين إلى شرح وافى للمشروع ، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ مد شبكة مياه بطول 18 كم من محطة مياه المستقبل  لتغذية المدينة بمياه الشرب بالتنسيق مع كافة المرافق الأخرى الغاز الطبيعى والكهرباء والاتصالات، كما تم عمل اختبار وصول المياه لموقع المشروع لتغذيته بمياه الشرب المطلوبة للتشغيل.    

 

جانب من الزيارة، فيتو

دعم مشروع مدينة اللقاحات بالإسماعيلية 

وأشار بدين  إن الهدف من الزيارة هو دفع ودعم المشروعات القومية الجارى إنشاؤها بمحافظة الاسماعيلية  تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدفع عجلة التنمية وإنهاء المشروعات القومية بجميع المحافظات المصرية، معربا عن سعادته بحجم الإنجاز الذى تم فى المشروع باعتباره من أهم المشروعات القومية على أرض محافظة الإسماعيلية. 

 

 

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