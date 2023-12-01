الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

متحف آثار الإسماعيلية يستقبل عددا من طلاب مدارس المحافظة (صور)

متحف آثار الإسماعيلية،
متحف آثار الإسماعيلية، فيتو

استقبل متحف آثار الإسماعيلية، عددا من طلاب مدارس المحافظة وذلك للتعرف على مقتنيات المتحف وأبرز القطع الأثرية المعروضة به، ومعرفة تاريخ نشأة المتحف.   

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مقتنيات متحف آثار الإسماعيلية 

وخلال الجولة الإرشادية استمع الطلاب، إلى شرح وافي حول مقتنيات المتحف وتواريخ اكتشافها، وكذا التعرف على أبرز الاكتشافات الأثرية في منطقة القناة وسيناء ورصيد محافظة الإسماعيلية من الاكتشافات الأثرية.   

جانب من الزيارات، فيتو
جانب من الزيارات، فيتو

خطوات التحنيط 

كما تعرف الطلاب على خطوات التحنيط وذلك من خلال زيارتهم لقسم الممياوات ومشاهدتهم للغرفة الجنائزية واحدي الممياوات المعروضة بها. 
 

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جانب من الزيارات، فيتو
جانب من الزيارات، فيتو

وعلى صعيد آخر، كان قد نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف آثار الإسماعيلية، فعالية احتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء، وذلك بمشاركة عدد من طلاب مدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية.   

جانب من الزيارات، فيتو
جانب من الزيارات، فيتو

"معا نزيل الحواجز" 

وحملت الفعالية عنوان "معا نزيل الحواجز" وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة من تقديم طلاب المدرسة إلى جانب زيارة المتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية المعروضة وتاريخ الآثار المصرية في الإسماعيلية ومنطقة القناة، واستعراض أبرز المناطق الأثرية في المنطقة.  

جانب من الزيارات، فيتو
جانب من الزيارات، فيتو

استقبال طلاب المدرسة الفكرية 

من جهة أخرى، استقبل متحف آثار الإسماعيلية، زيارة لطلاب المدرسة الفكرية بالإسماعيلية للتعرف على تاريخ نشأة المتحف وأهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف. 

جانب من الزيارات، فيتو
جانب من الزيارات، فيتو

اليوم العالمي للعصا البيضاء 

ويذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للعصا في شهر أكتوبر من كل عام، ويهدف هذا الاحتفال  إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك. تهدف الاحتفالية إلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين، وتناقش العزل الاجتماعي الذي يتعرضون إليه.
 

بالإضافة إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك ونشر الوعي المجتمعي بأهمية العصا البيضاء وتوعية المبصرين على التعامل معهم بالشكل الصحيح وحث الجهات المعنية على القيام بدورها تجاه سير الكفيف وتحركه في الطريق العام.
 

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