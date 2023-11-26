الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

سيراميكا كليوباترا يكشف تفاصيل إصابة أحمد قندوسي

احمد قندوسي، فيتو
احمد قندوسي، فيتو

كشفت الأشعة التي أجراها اللاعب أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال ودية الفريق أمام الجونة، التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

كما كشفت التقارير الطبية عن تعرض حسين حسني لاعب سيراميكا كليوباترا، لخلع في الكتف، وجار تحديد فترة علاج وتأهيل كلا اللاعبين، تمهيدًا لعودتهما للتدريبات الجماعية.

موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلي

ويستعد سيراميكا لمواجهة البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى في الأسبوع السابع من منافسات الدوري المصري الممتاز المقرر لها 1 ديسمبر المقبل.

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وحرص أيمن الرمادى المدير الفني لسيراميكا علي مشاهدة مباراة البنك الأهلى أمام المصرى، والتي فاز فيها برباعية نظيفة لدراسة طريقة اللعب الخاصة بطارق مصطفى ونقاط القوة والضعف وكيفية إغلاق مفاتيح القوة والتي ظهرت أمام المصرى.

ويسعى أيمن الرمادى لتجهيز فريق سيراميكا خلال الفترة الحالية من أجل مواصلة العروض الرائعة التى يقدمها الفريق منذ بداية الموسم والسعى للتقدم فى الترتيب.

إصابة رجب نبيل

ويفقد فريق سيراميكا للاعبه رجب نبيل مدافع الفريق أمام البنك الأهلى بسبب الإيقاف بعد الطرد أمام الأهلى، ويجهز سعد سمير للدفع به لتعويض غياب رجب نبيل.

ترتيب سيراميكا بالدوري المصري

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما لعب 6 لقاءات، فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

سيراميكا كليوباترا

وبدأ سيراميكا مبارياته فى الدورى المصري بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين ثم الهزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف.

كأس السوبر المصري

وأعلن مجلس أبوظبي عن  جدول مباريات كأس السوبر المصري المقرر إقامتها يومي 25 و28 ديسمبر 2023 في استاد محمد بن زايد في أبوظبي بمشاركة اربع أندية الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا.

وسيواجه فيوتشر نظيره بيراميدز في المباراة الأولي يوم 25 ديسمبر في الخامسة مساء، وستقام المباراة الثانية في نفس اليوم في التاسعة مساء بين الأهلي وسيراميكا، علي أن تقام المباراة النهائية يوم 28 ديسمبر في التاسعة مساء.

أرسل اتحاد الكرة شروط ومواعيد بطولة السوبر المصري إلى الفرق الأربعة التي ستشارك في البطولة المقرر اقامتها يوم 25 ديسمبر المقبل بمشاركة الاهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا.

ومن المقرر أن تسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة في مدينة أبو ظبي.

وحسب ما أعلنه مجلس أبو ظبي فإن مباراة المركز الثالث ستقام يوم 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية في نفس اليوم.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تغيير شكل بطولة كأس السوبر لتقام بمشاركة 4 فرق بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة بمشاركة فريقين كما كان في السابق.

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احمد قندوسى سيراميكا كليوباترا الجونة الدوري المصري موعد مباراة سيراميكا والبنك الاهلي

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