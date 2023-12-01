بكاء نائب في البرلمان الأوروبي بسبب صمت أوروبا على جرائم إسرائيل في غزة (فيديو)
لم يتمالك النائب في البرلمان الأوروبي ميك والاس، من كتم مشاعره خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان، منقدا فيها دعم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل وصمته تجاه الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة.
وقال والاس في كلمته التي نشر جزءا منها عبر حسابه على منصة x إن "الولايات المتحدة هي أكبر داعم لإسرائيل، ولكننا على قناعة بأن إسرائيل لا يمكن أن تتصرف كما تفعل دون دعم وتواطؤ الاتحاد الأوروبي - علينا أن نوقف ذلك".
وتابع باكيا: "أننا لن ننسى أبدا أن الاتحاد الأوروبي كان صامتا وأنهم وقفوا إلى جانب دولة الفصل العنصري الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".
وبدا التأثر على النائب الذي بكا قائلا: "إن شعوب أوروبا لن تنسى أبدا.. في مسألة الاحتجاج، الناس في كثير من الأحيان يحتجون عندما تكون القضايا جديدة وحديثة، لكن الشيء المهم في الاحتجاج هو ألا يتوقف... عليك أن تبقي عليه بلا هوادة".
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