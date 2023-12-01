انتهاء الهدنة في غزة دون إعلان تمديدها

انتهت عند السابعة صباحا “الخامسة بتوقيت جرينتش” الهدنة بين إسرائيل وحماس، دون أن يعلن أي من الجانبين تمديدها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه اعترض صاروخًا أُطلق من قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة وتسبب في إطلاق صفارات الإنذار في مناطق قريبة من الحدود مع غزة، وذلك قبل نحو ساعة من انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام بين (حماس) وإسرائيل.

وأفادت وكالة شهاب للأنباء، المقربة من حماس، عبر تطبيق تيليجرام بسماع أصوات إطلاق نار وعدة انفجارات في شمال غزة في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

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ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل، كما لم يتسن لرويترز التأكد على الفور من صحة التقرير.

ووصفت هيئة البث العامة الإسرائيلية الإنذارات بأنها الأولى منذ بدء الهدنة في 24 نوفمبر والتي جرى تمديدها مرتين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن إطلاق الصاروخ الذي قال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية اعترضه.