مصلحة السجون الإسرائيلية تعلن إطلاق سراح 30 سجينا فلسطينيا

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح 30 سجينًا فلسطينيًّا، ليل الخميس الجمعة، جميعهم من النساء والقاصرين، وذلك بعد أن أفرجت حماس عن سراح عشر رهائن يومي الأربعاء والخميس، بموجب اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.

وأُطلِق سراح السجناء الفلسطينيين قبل ساعات من انتهاء مدة الهدنة، بعد أن أفرجت حماس، في وقت سابق الخميس، عن 8 رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة إضافة إلى رهينتين فرنسيتين إسرائيليتين أطلِق سراحهما، الأربعاء.

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، عودة 6 رهائن أفرج عنهم في غزة إلى إسرائيل ليصل إجمالي عدد الرهائن المفرج عنهم الخميس إلى ثمانية.

وكانت حركة حماس الفلسطينية سلمت في وقت سابق، الخميس، رهينتين للصليب الأحمر.

وجاء إطلاق سراح الرهائن الذين يحمل ثلاثة منهم جنسيات الأوروجواي والمكسيك وروسيا بحسب الوسيط قطر، في أعقاب إطلاق سراح امرأتين، إحداهما مواطنة فرنسية إسرائيلية، في وقت سابق الخميس.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن 30 فلسطينيًّا سيُطلق سراحهم، الخميس، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة بينهم روسيتان أطلق سراحهما.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عبر منصة "إكس" إن "المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة اليوم يضمّون 2 قصّر و6 نساء منهم من مزدوجي الجنسية: مكسيكية، روسية، أوروجوانية، تمّ تسليمهم للصليب الأحمر".

وأضاف "تضمّن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 23 قاصرًا و7 نساء". وأوضح "تمّ احتساب المواطنتين الروسيتين اللتين تم الافراج عنهم يوم أمس (الأربعاء) ضمن هذه القائمة".



وكان بلينكن دعا بعد زيارة إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، إلى تمديد الهدنة "يومًا ثامنًا وأكثر".

وقال للصحافة: "واضح أننا نريد لهذا المسار أن يمضي قدمًا... نريد يومًا ثامنًا وأكثر"، داعيًا أيضًا إلى إنشاء مناطق "آمنة" للمدنيين في وسط قطاع غزة وجنوبه في حال استئناف المعارك.

وأضاف بلينكن "يجب وضع خطط للحماية الإنسانية للمدنيين تساهم في التقليل بشكل إضافي من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء".