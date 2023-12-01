الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الخارجية القطرية: سيتم إطلاق سراح 30 فلسطينيا اليوم‎ مقابل 10 أسرى في غزة

تبادل الأسرى بين
تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، فيتو

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، إنه سيتم إطلاق سراح 30 فلسطينيًّا اليوم مقابل الإفراج عن 10 أسرى في غزة بينهم روسيان أطلق سراحهما أمس.

وأضاف أنه تم احتساب المواطنتين الروسيتين المفرج عنهما الأربعاء ضمن قائمة الدفعة السابعة، لافتًا إلى أن المحتجزين المفرج عنهم في غزة هم قاصران و6 نساء منهم مزدوجو الجنسية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 23 قاصرًا و7 نساء.

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من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصليب الأحمر تسلم 6 رهائن إسرائيليين آخرين كانوا محتجزين في غزة وهم في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، ليصل إجمالي عدد الرهائن المفرج عنهم الخميس إلى 8 رهائن.

وكانت حركة حماس الفلسطينية سلَّمت أمس رهينتين للصليب الأحمر.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال عبر منصة "إكس": "قبل قليل نقل مندوبو الصليب الأحمر المختطفات والمختطفين إلى مصر حيث تتجه قافلة العائدين إلى البلاد داخل الأراضي المصرية في طريقها للقاء قواتنا في منطقة كرم شالوم".

وأضاف: "سوف يتأكد مندوبو المؤسسة الأمنية من هوية المختطفين العائدين في نقطة الالتقاء حيث يطلع ممثلو جيش الدفاع العائلات بشكل متواصل".

بدورها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، إنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح ونقل 8 رهائن تحتجزهم حركة حماس.


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