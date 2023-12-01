الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أسامة خليل يهاجم إيهاب جلال: هذا الموسم هو الأسوأ في تاريخ الاسماعيلي

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

الإسماعيلي، وجهَ أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي السابق انتقادات لاذعة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال عقب الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز 2023 - 2024، والتي جمعت الفريقين الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي.

 

أسامة خليل يهاجم إيهاب جلال 

وقال أسامة خليل في تصريحات لبرنامج البريمو عبر فضائية TeN: "إيهاب جلال لا يصلح لقيادة النادي الإسماعيلي ولا يجيد تحفيز اللاعبين والسيطرة عليهم، وليس الرجل المناسب في هذا التوقيت".

Advertisements

وأضاف: "أتعجب ممن يشيدون بأداء النادي الإسماعيلي منذ بداية الموسم، فماذا أفعل بالأداء الجيد؟ وما فائدة أداء بدون نتائج، في نهاية الأمر الفريق حصد 4 نقاط فقط من 7 مباريات، وهو معدل كارثي، وأسوأ موسم في تاريخ الدراويش، حتى أسوأ من موسم الهبوط عام 1958".

وأضاف: "أطالب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بسرعة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإسناد المهمة إلى أحد أبناء النادي في الفترة المقبلة".

قدمت لجنة الحكام شكوى لاتحاد الكرة ضد ياو أنور لاعب الإسماعيلي، بعد الإستوري الذي نشره اللاعب بعد خسارة فريقه أمام بيراميدز بالجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

 

ونشر ياو أنور ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قال فيها: أرجوا من رابطة الأندية المحترفة توفير رواتب الحكام لأنهم يحصلون عليها  قبل المباراة.

 

وقرر اتحاد الكرة إحالة ياو أنور، إلى لجنة الانضباط، للتحقيق معه فيما صدر منه تجاه الحكام.

 

تصريحات ميدو

فيما أكد أحمد حسام ميدو أن سذاجة لاعبي الإسماعيلي وراء الخسارة من بيراميدز في الدوري.

 

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا ألوم إيهاب جلال على خسارة الإسماعيلي من بيراميدز، سذاجة بعض لاعبي الإسماعيلي سبب الخسارة".

 

وأضاف: "محمد هاشم ارتكب خطأ ساذجا، وتعرض لطرد غير مبرر أثر سلبا على الفريق".

 

وواصل: “لا ألوم على التحكيم ولم يرتكب التحكيم أي خطأ أثر على نتيجة مباراة الإسماعيلي وبيراميدز”، مشيرًا إلى "أن سذاجة لاعبي الإسماعيلي كلفتهم الخسارة أمام بيراميدز".

 

ورفض أحمد حسام ميدو فكرة رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي في الفترة المقبلة.

 

وتابع ميدو: "رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي ستكون بداية الانهيار بالنسبة للدراويش".

 

وأضاف: "إيهاب جلال صعبان عليا مجهوده، سذاجة بعض اللاعبين وراء خسارة فريقه من بيراميدز".

 

واختتم: "إيهاب جلال لازم يستمر ويكمل بيعمل كل حاجة صح ولكن مع الأسف، بعض اللعيبة بتساهم في الخسارة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الاسماعيلي النادى الإسماعيلى إيهاب جلال بيراميدز أسامة خليل

مواد متعلقة

إبراهيم سعيد: الأهلي يخطط لعودة تريزيجيه وكولر يرفض صفقة من العيار الثقيل

لجنة الحكام تشكو ياو أنور لاعب الإسماعيلي وتحيله للانضباط

ميدو ينتقد الإسماعيلي: السذاجة وراء الخسارة من بيراميدز والفريق ينهار حال رحيل إيهاب جلال

لقاء خاص بين إيهاب جلال وجنش وأبو جريشة وميهوب (صور)

الأكثر قراءة

نجل السنباطي يغادر مسرح أبو بكر سالم بشكل مفاجئ فور غناء شيرين أغنية شهيرة لوالده (فيديو)

وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود شقيق الملك سلمان عن عمر ناهز ٨٥ عاما

تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة غير متوقعة لشيرين بموسم الرياض

بعد شائعة زواجها بثري عربي، آمال ماهر تكشف لـ فيتو خطتها المقبلة

محكمة في لاهاي تنظر الإثنين دعوى تتهم هولندا بالتواطؤ في جرائم حرب بغزة، وهذا ما ارتكبته

فوائد البروكلي، ينقص الوزن ويحافظ على سلامة الجهاز العصبي ويحارب الحساسية

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة الدولار

نصر إبراهيم: معتمد جمال أعاد الروح للاعبي الزمالك وسامسون يحتاج إلى الثقة

Advertisements

منوعات

المزيد

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في نهاية التعاملات

خلي بالك، حالات إلغاء تخصيص شقق جنة بالطرح التكميلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 30-11-2023

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية