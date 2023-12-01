أسامة خليل يهاجم إيهاب جلال: هذا الموسم هو الأسوأ في تاريخ الاسماعيلي

الإسماعيلي، وجهَ أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي السابق انتقادات لاذعة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال عقب الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز 2023 - 2024، والتي جمعت الفريقين الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي.

أسامة خليل يهاجم إيهاب جلال

وقال أسامة خليل في تصريحات لبرنامج البريمو عبر فضائية TeN: "إيهاب جلال لا يصلح لقيادة النادي الإسماعيلي ولا يجيد تحفيز اللاعبين والسيطرة عليهم، وليس الرجل المناسب في هذا التوقيت".

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وأضاف: "أتعجب ممن يشيدون بأداء النادي الإسماعيلي منذ بداية الموسم، فماذا أفعل بالأداء الجيد؟ وما فائدة أداء بدون نتائج، في نهاية الأمر الفريق حصد 4 نقاط فقط من 7 مباريات، وهو معدل كارثي، وأسوأ موسم في تاريخ الدراويش، حتى أسوأ من موسم الهبوط عام 1958".

وأضاف: "أطالب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بسرعة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإسناد المهمة إلى أحد أبناء النادي في الفترة المقبلة".

قدمت لجنة الحكام شكوى لاتحاد الكرة ضد ياو أنور لاعب الإسماعيلي، بعد الإستوري الذي نشره اللاعب بعد خسارة فريقه أمام بيراميدز بالجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ونشر ياو أنور ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قال فيها: أرجوا من رابطة الأندية المحترفة توفير رواتب الحكام لأنهم يحصلون عليها قبل المباراة.

وقرر اتحاد الكرة إحالة ياو أنور، إلى لجنة الانضباط، للتحقيق معه فيما صدر منه تجاه الحكام.

تصريحات ميدو

فيما أكد أحمد حسام ميدو أن سذاجة لاعبي الإسماعيلي وراء الخسارة من بيراميدز في الدوري.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا ألوم إيهاب جلال على خسارة الإسماعيلي من بيراميدز، سذاجة بعض لاعبي الإسماعيلي سبب الخسارة".

وأضاف: "محمد هاشم ارتكب خطأ ساذجا، وتعرض لطرد غير مبرر أثر سلبا على الفريق".

وواصل: “لا ألوم على التحكيم ولم يرتكب التحكيم أي خطأ أثر على نتيجة مباراة الإسماعيلي وبيراميدز”، مشيرًا إلى "أن سذاجة لاعبي الإسماعيلي كلفتهم الخسارة أمام بيراميدز".

ورفض أحمد حسام ميدو فكرة رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي في الفترة المقبلة.

وتابع ميدو: "رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي ستكون بداية الانهيار بالنسبة للدراويش".

وأضاف: "إيهاب جلال صعبان عليا مجهوده، سذاجة بعض اللاعبين وراء خسارة فريقه من بيراميدز".

واختتم: "إيهاب جلال لازم يستمر ويكمل بيعمل كل حاجة صح ولكن مع الأسف، بعض اللعيبة بتساهم في الخسارة".