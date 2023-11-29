لجنة الحكام تشكو ياو أنور لاعب الإسماعيلي وتحيله للانضباط

الدوري المصري، قدمت لجنة الحكام شكوى لاتحاد الكرة ضد ياو أنور لاعب الإسماعيلي، بعد الأستوى الذي نشره اللاعب بعد خسارة فريقه أمام بيراميدز بالجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ونشر ياو أنور ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قال فيها: أرجوا من رابطة الأندية المحترفة توفير رواتب الحكام لأنهم يحصلون عليها قبل المباراة.



وقرر اتحاد الكرة احالة ياو أنور، إلى لجنة الانضباط، للتحقيق معه فيما صدر منه تجاه الحكام.

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تصريحات ميدو

فيما أكد أحمد حسام ميدو أن سذاجة لاعبي الإسماعيلي وراء الخسارة من بيراميدز في الدوري.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا ألوم إيهاب جلال على خسارة الإسماعيلي من بيراميدز، سذاجة بعض لاعبي الإسماعيلي سبب الخسارة".

وأضاف: "محمد هاشم ارتكب خطأ ساذجا، وتعرض لطرد غير مبرر أثر سلبا على الفريق".



وواصل: “لا ألوم على التحكيم ولم يرتكب التحكيم أي خطأ أثر على نتيجة مباراة الإسماعيلي وبيراميدز”، مشيرًا إلى "أن سذاجة لاعبي الإسماعيلي كلفتهم الخسارة أمام بيراميدز".

ورفض أحمد حسام ميدو فكرة رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي في الفترة المقبلة.



وتابع ميدو: "رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي ستكون بداية الانهيار بالنسبة للدراويش".

وأضاف: "إيهاب جلال صعبان عليا مجهوده، سذاجة بعض اللاعبين وراء خسارة فريقه من بيراميدز".

واختتم: "إيهاب جلال لازم يستمر ويكمل بيعمل كل حاجة صح ولكن مع الأسف، بعض اللاعيبة بتساهم في الخسارة"







خطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، باستاد الدفاع الجوي بافتتاح مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف الإسماعيلي اللاعب ياو أنور في الدقيقة 17 من المباراة، وتعادل عبد الله السعيد لبيراميدز من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وأحرز فاخري لاكاي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 85.

أحداث المباراة

جاء اللقاء مثيرا من كلا الفريقين وأضاع كلاهما عددا كبيرا من الأهداف خلال شوطي اللقاء

وأرسل عبد الله السعيد كرة طويلة خلف الدفاع تسلمها يوسف أسامة نبيه وسدد من فوق الحارس "لوب" مرت أعلى العارضة.

وتوغل ياو أنور داخل منطقة الجزاء وسدد بباطن القدم ولكن الحارس أحمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء ضد محمد هاشم بعد عرقلته لفيستون مايلي في الدقيقة 39، كما تم إنذار الجهاز الفني للإسماعيلي في الدقيقة 41.

وتعرض بلاتي توريه لاعب بيراميدز للطرد في الدقيقة 90 من المباراة نتيجة عرقلة.