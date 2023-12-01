المصريون المقيمون بالسعودية: نحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت حق بلدنا علينا (فيديو)

انتخابات الرئاسة بالخارج، عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو أبرز اهتمام المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي تبدأ اليوم الجمعة وتستمر حتى يوم الأحد في الفترة من 1 ديسمبر إلى 3 ديسمبر من العام الجاري.

شرف الانتماء للوطن

وقالت مواطنة مصرية: "أدعم بلدي التي أتشرف بالانتماء إليها حيث نحاول أن نشرفها في الخارج، نلمس جهود الدولة حيث أطلقت أكثر من مبادرة لنا، والدولة مستمرة في ذلك، وبالتالي، فإنني أدعم بلدي للمستقبل والتطور".

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حضارة جديدة

وأضافت: "في الماضي، كنا نغضب عندما ننزل بلدنا، ولكن هذا الأمر تغير كليا، عندما نرجع إلى مصر، فإننا نرى أنها دولة مختلفة بها منشآت وحضارة تظهر من جديد، حيث نبنيها مثلما كانت تبنى في الماضي، وبالتالي، المشاركة في العملية الانتخابية أمر مهم للغاية".

التصويت للأصلح

وقال مواطن آخر: "سأشارك في الانتخابات، لأن المشاركة حق مصر علينا، سنصوت للأصلح"، إلى ذلك، يرى مواطن مصري آخر أن الانتخابات يوم عيد للمصريين، مناشدا الشباب بالمشاركة حتى يكتمل المشهد الديموقراطي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم.

الشباب الواعي

إلى ذلك، أكد مواطن مصري أنه سيشارك في الانتخابات، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تراهن على الشباب المصري الواعي من أبناء مصر بالخارج في ظل وعيهم بالأحداث التي تدور.

انطلاق الانتخابات الرئاسية بالخارج

وانطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023.

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق، ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب التصويت.