الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: سنعلن بشفافية ما يجري خلال عملية تصويت المصريين في الخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية بالخارج، فيتو

انتخابات الرئاسة بالخارج، قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: بدأنا مرحلة عملية التصويت للمصريين في الخارج على مستوى العالم، وأول دولة يتم فيها إجراء التصويت هي في سفارة مصر في نيوزيلندا.

 

غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأضاف من خلال «إكسترا نيوز»: نيوزيلندا تعتبر أول لجنة يتم فتح التصويت فيها للمصريين في الخارج، وتباعًا في غرفة العمليات في الهيئة الوطنية للانتخابات مستمرين من الآن حتى انتهاء التصويت تباعًا، وفتح كل المقرات خارج مصر.

 

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شفافية الإعلان عن الانتخابات الرئاسية

وتابع: "سنطلع المصريين أولا بأول على كل المستجدات، عندنا بث مباشر لمعظم السفارات التي بها كثافات بالخاص دول الخليج، وروما وفرنسا ولندن وأمريكا، تباعا هنحيطم بالمستجدات من منطلق الشفافية والإعلان عن كل الأحداث التي ستجرى خلال عملية تصويت المصريين في الخارج".

غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تبدأ مباشرة أعمال تصويت المصريين في نيوزيلندا

رئيس الوطنية للانتخابات: نتابع فتح المقار الانتخابية بالخارج ومستمرون في التواصل مع السفارات

انتخابات المصريين بالخارج

بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية، عملها اعتبارًا من العاشرة من مساء اليوم الخميس، مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر.

 

وترأس المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة العمليات يعاونه أعضاء الجهاز، واستهل العمل بإجراء اتصال مباشر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع سفير مصر لدى نيوزيلندا السفير جورج عازر، باعتبار أن الأخير رئيس لجنة الاقتراع في السفارة بوصفه رئيس البعثة الدبلوماسية.

 

وأكد السفير جورج عازر، أن لجنة الاقتراع داخل السفارة المصرية والتي يتولى الأمانة العامة بها كريم الحسن، بدأت عملها في تمام التاسعة صباحًا وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن جميع أعضاء البعثة وطاقم السفارة المعاون متواجدون وأنه سبق تدريبهم وفقًا لتعليمات وضوابط الهيئة.

 

الجالية المصرية في نيوزيلندا

وأوضح السفير المصري، أن هناك جالية مصرية في نيوزيلندا يتراوح عددها ما بين 5 إلى 7 آلاف مواطن وأنهم يتركزون في عدد من المدن الكبيرة خارج العاصمة، متوقعًا أن تشهد العملية الانتخابية إقبالًا من جانبهم على مدى أيام الاقتراع.


ومن جانبه، أكد المستشار أحمد بنداري، أن غرفة العمليات المركزية، وعبر التقنيات المتطورة تمكنت من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها، مشيرًا إلى أن تلك المتابعة ستجري على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.


وأضاف أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.


يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

 

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