صحة الإسماعيلية تواصل الندوات التوعوية عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية (صور)

نظم فريق "مبادرة 100 يوم صحة" بمديرية الشئون الصحية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع فريق التواصل المجتمعي، بجامعة قناة السويس، عدة ندوات توعوية بعدد من كليات الجامعة منها كلية الصيدلة وطب الأسنان والعلوم والزراعة والآداب وسياحة وفنادق، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية.

أهمية المشاركة في الانتخابات

وتناولت الندوات أهمية المشاركة الفعالة لكافة فئات المجتمع في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجبًا وطنيًّا وحقا أصيل لكل مواطن مصري، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية، هذا إلى جانب ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها أثناء المشاركة الانتخابية؛ من أجل الوقاية من انتشار الأمراض التنفسية المُعدية وخاصة في ظل التقلبات الجوية.

Advertisements

جانب من القوافل، فيتو

جانب من القوافل، فيتو

تنظيم ندوات توعوية

وفي السياق ذاته، تم تنظيم ندوات توعوية أخرى في عيادة صحة المرأة بالكيلو ١١ والكيلو ٢؛ من أجل توعية المرأة المصرية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كما قام فريق عمل مبادرة "100 يوم صحة" بالكشف الطبي على عدد من العاملين والطلاب؛ لفحص الأمراض السارية (الضغط والسكر والاعتلال الكُلوي).



جانب من القوافل، فيتو

جانب من القوافل، فيتو

وأكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على استمرار القوافل الطبية التي تستهدف القرى الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن كافة القوافل الطبية تقدم بالمجان وتشمل خدمات التحاليل وصرف الدواء، بالإضافة إلى الجانب التوعوي.

قافلة طبية مجانية بالغربوة

وكانت مديرية الصحة والسكان نظمت في الإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب الغرابوة، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة التل الكبير، وذلك على مدار يومين.

جانب من القوافل، فيتو

جانب من القوافل، فيتو

اجمالى المنتفعين من القافلة

حيث استقبلت القافلة783 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

عقد ندوات توعوية

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأكدت أنه تم استقبال عدد 170 مواطنًا بعيادة الباطنة و60 مواطنًا بالجراحة و42 سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 62 سيدةً، بالإضافة إلى استقبال عدد 217 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 47 حالةً، بينما استقبلت عيادة الأسنان عدد 115 حالة، كما استقبلت عيادة الجلدية عدد 70 حالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ