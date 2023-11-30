اشتعال المنافسة في دوري المؤتمر الأوروبي

دوري المؤتمر الأوروبي، فاز ليل الفرنسي على أولمبيا ليوبيانا السلوفيني 2-0، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى لدوري المؤتمر الأوروبي.

أحرز ريمي كابيلا الهدف الأول لليل في الدقيقة 15، قبل أن يضيف يوسف يازيجي الهدف الثاني (75).

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز سلوفان براتيسلافا السلوفاكي على مضيفه كي كلاكسفيك من جزر فارو 2-1.

ترتيب ليل الفرنسي

ورفع ليل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن سلوفان براتيسلافا، فيما يحتل كلاكسفيك المركز الثالث بـ4 نقاط، بفارق نقطة عن ليوبيانا الأخير.

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وتشهد الجولة الأخيرة منافسة بين ليل وسلوفان براتيسلافا على اقتناص المركز الأول المؤهل لدور الـ16 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الثاني مباراة مع أحد الفرق التي احتلت المركز الثالث بمجموعتها ببطولة الدوري الأوروبي.

المجموعة الثانية في دوري المؤتمر الأوروبي

واكتسح جينت البلجيكي ضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني 4-1، فيما فاز مكابي على برايدابليك الأيسلندي 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية من اليوم الخميس.

ورفع جينت رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن مكابي، فيما يحتل زوريا المركز الثالث ب4 نقاط، ويتذيل برايدابليك الترتيب دون رصيد.

المجموعة الثالثة في دوري المؤتمر الأوروبي

وحقق فيكتوريا بلزن التشيكي فوزه الخامس على التوالي في المجموعة الثالثة، بعدما تفوق على مضيفه بالكاني من كوسوفو 1-0، فيما كانت مباريات الجولة ذاتها بالمجموعة قد افتتحت بفوز دينامو زغرب الكرواتي على أستانا الكازاخي 2-0.

ورفع فيكتوريا بلزن رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، فيما يحتل دينامو زغرب المركز الثاني ب6 نقاط، فيما يحتل أستانا المركز الثالث ب4 نقاط، بفارق الأهداف عن بالكاني صاحب المركز الرابع.

المجموعة الرابعة في دوري المؤتمر الأوروبي

وعزز كلوب بروج البلجيكي صدارته للمجموعة الرابعة بفوزه الكبير على أرض منافسه بشكتاش التركي 5-0، فيما فاز بودو جليمت النرويجي على لوجانو السويسري 5-2.

ورفع كلوب بروج رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن بودو جليمت، فيما يحتل لوجانو المركز الثالث ب4 نقاط، ويتذيل بشكتاش الترتيب بنقطة واحدة.

المجموعة الخامسة في دوري المؤتمر الأوروبي

وفي المجموعة الخامسة، فاز ألكمار الهولندي على ضيفه زرينسكي موستار من البوسنة 1-0، فيما يلتقي أستون فيلا الإنجليزي مع ضيفه ليجيا وارسو البولندي في وقت لاحق من اليوم الخميس.

ورفع ألكمار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف أستون فيلا صاحب المركز الثاني، والذي بدوره يبتعد خلف ليجيا وارسو المتصدر بفارق الأهداف فقط، فيما يتذيل زرينسكي موستار الترتيب ب3 نقاط.

المجموعة الثانية في دوري المؤتمر الأوروبي

وضمن منافسات المجموعة السابعة، تعادل أبردين الاسكتلندي مع مضيفه هلسنكي الفنلندي 2-2، فيما يلتقي فريقا آينتراخت فرانكفورت الألماني مع باوك اليوناني ضمن مواجهات المجموعة الليلة.