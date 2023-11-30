أرقام عمر مرموش قبل مباراة آينتراخت ضد باوك بدوري المؤتمر الأوروبي

دوري المؤتمر الأوروبي، يقود المصري عمر مرموش فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال مواجهته اليوم الخميس عندما يستضيف نظيره باوك سالونيكا اليونانى على ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات فى دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023-2024.

موعد مباراة آينتراخت ضد باوك والقناة الناقلة



تقام مباراة آينتراخت ضد باوك سالونيكا فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 2.

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أرقام عمر مرموش



يقدم مرموش مستويات مميزة هذا الموسم مع فرانكفورت خاصة في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بعد إحرازه 3 أهداف في 4 مباريات مع فريقه قبل مواجهة اليوم بالإضافة إلى تألقه الكبير فى مباريات الدوري الألماني أيضًا.

سجل عمر مرموش 10 أهداف هذا الموسم بعد 19 مباراة بواقع 6 أهداف في الدوري الألماني وهدف فى كأس ألمانيا بالإضافة إلى ثلاثة أهداف في دوري المؤتمر الأوروبى.

يتواجد النجم المصري فى المركز السادس بجدول ترتيب هدافي الدوري الألماني الموسم الحالي برصيد 6 أهداف بالتشاوي مع ماكسيميليان بيير لاعب هوفنهايم بينما يتصدر القائمة النجم الإنجليزي هاري كين برصيد 18 هدفًا.

بحسب شبكة "أوبتا" فإن مرموش يملك رقمًا خاصًا في الموسم الحالي حيث إنه صاحب أسرع ثنائية في الدوري الألماني للاعب مع آينتراخت فرانكفورت في 14 دقيقة ضد يونيون برلين منذ ألبرت ستريت في نوفمبر 2006 أمام بوخوم الذي سجل هدفين في أول 5 دقائق.



كما أن مدرب أينتراخت فرانكفورت دائمًا يشيد بمستوى وأداء النجم المصري ويرى أنه لاعبًا مهمًا فى خطته وقال فى أكثر من تصريح سابق: "عمر مرموش يعجبني أنه مجتهد للغاية وأنه يستمع ويهتم بالتعليمات فهو لاعب سريع ويذهب إلى العمق ويستطيع تسجيل الأهداف بمرونة".

مرموش يقود التشكيل المتوقع لمباراة آينتراخت ضد باوك

التشكيل المتوقع لآينتراخت فرانكفورت بمواجهة باوك في دوري المؤتمر الأوروبي

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليام باتشو – هرفويي سمولتشيتش – أوريليو بوتا- نكونكو.

خط الوسط: إيريك إبيمبا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – ماريو جوتزه.

وخط الهجوم: عمر مرموش – فارس شايبي.

يسعي فريق أينتراخت فرانكفورت بقيادة مدربه دينو توبمولر رد الاعتبار من باوك سالونيكا فى مباراة اليوم إذ أنه كان خسر فى المباراة التي جمعت الفريقين فى اليونان ضمن منافسات الجولة الثانية البطولة ذاتها.

وانتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد باوك سالونيكا الأولى بفوز الفريق اليوناني بهدفين مقابل هدف، وكان عمر مرموش صاحب هدف فريقه الألماني الوحيد فى هذه المباراة.

آينتراخت ضد باوك



ويحتل باوك سالونيكا صدارة المجموعة السابعة فى دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى واحدة بينما يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثاني برصيد 9 نقاط من الفوز فى 3 مباريات والخسارة فى مواجهة وحيدة.