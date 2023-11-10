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رياضة

أستون فيلا يهزم ألكمار في دوري المؤتمر الأوروبي

أستون فيلا، فيتو
أستون فيلا، فيتو

دوري المؤتمر الأوروبي، حقق أستون فيلا الفوز على ألكمار 2 /1، مساء الخميس، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة لدوري المؤتمر الأوروبي. 

تقدم ألكمار عن طريق أنجيليس بافيلديس في الدقيقة 52، قبل أن يدرك أستون فيلا التعادل عن طريق دييجو كارلوس في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 81 سجل أولي واتكينز الهدف الثاني الذي كفل الفوز لأستون فيلا.

 

ترتيب أستون فيلا في دوري المؤتمر الأوروبي

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ليجا وارسو البولندي المتصدر، فيما تجمد رصيد ألكمار عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق الأهداف خلف زريسكي موستار البوسني.

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وضمن منافسات المجموعة الأولى، تعادل ليل الفرنسي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي 1 /1، فيما فاز أولمبيا ليوبليانا السلوفيني على كلاكسفيك من جزر فارو 1 / صفر.

ورفع ليل رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة، بفارق نقطة عن سلوفان براتيسلافا، فيما يحتل كلاكسفيك المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن ليوبليانا في المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة الثانية، فاز جينت على بريدابليك الأيسلندي 3 /2،، فيما تغلب فريق مكابي على زوريا لوهانسك الأوكراني 3 /1.

ورفع جينت رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن مكابي تل أبيب صاحب المركز الثاني، فيما يحتل زوريا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل بريدابليك الترتيب بدون رصيد.

وضمن منافسات المجموعة الرابعة، فاز كلوب بروج على لوجانو السويسري 2 / صفر.

ورفع كلوب بروج رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن بودو جليمت النرويجي صاحب المركز الثاني.

فيما يحتل لوجانو المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل بشكتاش الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وفي المجموعة الثامنة، حقق لودجوريتس البلغاري فوزًا مفاجئًا على ضيفه فنربخشة 2 / صفر.

وتجمد رصيد فنربخشة عند 9 نقاط، لكنه يتصدر الترتيب، فيما يحتل لودوجوريتس المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويحتل نورشيلاند الدنماركي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويتذيل سبارتاك ترنافا السلوفاكي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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نتائج مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

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